Sfilate wedding fashion, iniziative e grifts per le coppie di sposi

A fare da cornice alla passerella dei meravigliosi abiti nuziali sarà il cortile d'onore della bellissima Palazzina di Caccia, sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 15.30.

Il made in Italy e l'alta sartoria presenteranno proposte incantevoli e innovative per lui e per lei, perché sia il vostro giorno da re e regina. L’evento si terrà nel rispetto delle normative di sicurezza Covid 19 e verrà annullato solo in caso di maltempo.

Nelle maestose citroniere reali, si snoderà un percorso espositivo ricco di professionisti del wedding e per la presenza di curiose iniziative. Backdrop di cuori giganti realizzati con una moltitudine di fiori di carta, sculture di palloncini, installazioni floreali, fantastici come allestimenti wedding e set fotografici per bellissimi selfie. Tutti creati a mano dalla flower designer Miruna Mod’Art.

Non mancheranno simpatici omaggi per le coppie. Una preziosa piantina by F.A. TERESINA FIORI DI CATANEO FLAVIA flower designer di allestimenti wedding, per augurare Buona Vita Insieme ai futuri sposi e un kit di birre artigianali personalizzate by Birrificio Artigianale Penna Nera da degustare e valutare come bomboniera di gusto.

E voi cosa aspettate? Registrati per partecipare su www.sposiin.info