Un altro "Cigno" torinese in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale per scoprire come si coltivano i ravanelli tra le stelle

Il veicolo spaziale Cygnus, destinato alla consegna di rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Antares dall’Isola di Wallops, in Virginia, nella sua quattordicesima missione operativa. Cygnus è formato da due elementi principali: un Modulo di Servizio, realizzato da Northrop Grumman, e un Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) potenziato, sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%). Northrop Grumman ha anche realizzato il razzo Antares.

Dal 2013, le missioni Cygnus sono state il principale mezzo di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, trasportando a bordo un carico essenziale (ossigeno, acqua, esperimenti scientifici, forniture per l’equipaggio, e parti di ricambio) d’importanza vitale per gli astronauti della ISS. Dalla fine del 2015, la configurazione potenziata di Cygnus, presenta un design ancora più efficiente, in grado di ospitare maggiore peso (oltre 3.500 Kg) e volume.

Ogni missione di approvvigionamento alla ISS contiene rifornimenti per l’equipaggio e hardware del veicolo ma trasporta sempre più esperimenti scientifici nel campo della biologia e delle biotecnologie, scienza della Terra e dello spazio, scienze fisiche e sviluppi e dimostrazioni tecnologiche.

Il veicolo spaziale appena lanciato ospita un nuovo insieme di esperimenti tra cui Plant Habitat-02, per valutare i valori nutrizionali e i parametri di crescita delle piante coltivate nello spazio. La cultura dei ravanelli sarà sperimentata come pianta di riferimento, visto che è nutriente e commestibile. Questa indagine è cruciale per l’esplorazione umana della Luna e di Marte della NASA. Altri due esperimenti a bordo del modulo cargo Cygnus: il Sistema Universale della Gestione dei Rifiuti (UWMS) che dimostrerà la tecnologia di una toilette compatta per gli astronauti e un’indagine della Università di Porto Rico che testerà l’ossidazione dell’ammoniaca in microgravità come mezzo potenziale di produzione di acqua ed energia utilizzabile nelle missioni di esplorazione dello spazio profondo. Il PCM del Cygnus trasporterà anche un’indagine sulla salute denominata “Leveraging Microgravity to Screen Onco-selective Messenger RNAs for Cancer Immunotherapy”, che testerà una medicina di origine biologica che potrebbe essere usata nel trattamento della leucemia. Nell’ambito della “ISSExperience” una serie cinematografica di realtà virtuale (VR) che documenta la vita e le ricerche a bordo della stazione spaziale, il PCM di Cygnus trasporta una telecamera per realtà virtuale a 360 gradi, che è destinata a catturare una camminata nello spazio in realtà virtuale cinematografica, così come delle immagini della Terra e dell’esterno della stazione spaziale.