Torino sposa la causa dell'acqua: al Cap 10100 arriva l'evento che mette sete al pubblico (per fargli aprire gli occhi)

Un percorso - né una mostra, né uno spettacolo - per fare informazione sul tema dell'acqua e dello sviluppo sostenibile in città. Non stupisce che "1% - L'essenza dell'acqua" trovi la sua casa negli spazi del Cap 10100, affacciato per tradizione sul Po, quasi di fronte ai Murazzi. Foto, ma anche installazioni e materiali interattivi. E addirittura uno snack salato che contribuirà ad accompagnare la visita del pubblico, ma anche ad alimentarne la sete. Così da avvicinare in maniera concreta alla sensazione che la Terra si trova a provare.