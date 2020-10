Rivoli, Venaria e Pinerolo: in arrivo 12 nuovi ecografi per ospedali e ambulatori

Proseguono gli investimenti dell ’Asl To3 per rinnovare le apparecchiature mediche nei presidi ospedalieri e negli ambulatori. Sono infatti stati acquistati 12 nuovi ecografi, accessoriati e caratterizzati da differenti destinazioni d’uso, che stanno gradualmente arrivando in queste settimane nelle strutture sanitarie.

I macchinari sono tutti ecografi “di fascia alta”, con tecnologia all’avanguardia, e sono di quattro tipologie diverse: per gli esami di ecografia internistica, cardiologica, ginecologica e portatili, con diverse possibilità di utilizzo. Andranno nella gran parte dei casi a sostituire attrezzature obsolete, migliorando la qualità delle prestazioni a beneficio di pazienti e operatori.

L’azienda sanitaria li ha acquistati aderendo a un bando Consip - la centrale di committenza nazionale per le amministrazioni pubbliche - per una spesa totale di 497.000 euro. Sette di questi ecografi saranno utilizzati all’ospedale di Pinerolo, tre all’ospedale di Rivoli, due presso il Polo sanitario di Venaria (in aggiunta a quelli recentemente destinati all’ospedale di Susa).