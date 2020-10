Coldiretti Piemonte: al via "La campagna tra i banchi" per educare i più piccoli a consumare frutta e verdura di stagione

Da un'idea di Coldiretti Piemonte in collaborazione con Corriamo a Tavola nasce “La Campagna tra i banchi”, un progetto che, mese per mese da settembre a giugno, vuol far conoscere frutta e verdura Made in Piemonte attraverso un viaggio alla scoperta di curiosità, proprietà nutrizionali, ricette, quiz e nozioni storiche.

Dal peperone alla zucca, dalle nocciole alle patate, dalle mele agli asparagi e molto altro: i più piccoli potranno imparare a scuola, in famiglia e nelle fattorie didattiche di Coldiretti Piemonte cosa significa mangiare cibo di stagione e dove trovarlo attraverso la rete di Campagna Amica.

“Un materiale pensato in particolare per gli studenti delle scuole primarie sulla scia del progetto Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti con cui è già stato possibile coinvolgere negli ultimi venti anni, a livello nazionale, circa 10 milioni di bambini di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori – spiega Silvia Beccaria responsabile Donne Impresa Coldiretti Piemonte –. Una raccolta di schede immediate, divertenti e ricche di contenuti che sanno accattivare, utili alle nostre fattorie didattiche che restano un punto di riferimento importante per affiancare l’attività degli istituti scolastici del nostro territorio”.

“L’obiettivo è di dare un concreto segnale di ripartenza post pandemia anche dell’aspetto didattico attraverso modalità nuove e percorsi interdisciplinari – affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale – sempre con l’idea di valorizzare il patrimonio enogastronomico piemontese vanta 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg e 42 Doc. La rete di Campagna Amica offre al consumatore tante possibilità: dai mercati agli agriturismi, dai punti vendita aziendali alle fattorie didattiche per cui è importante informare i consumatori del domani fin da piccoli. In un momento difficile per l’economia e l’occupazione nazionale acquistare prodotto del territorio significa anche aiutare l’economia e l’occupazione locale, motivo per cui Coldiretti continua a sostenere la mobilitazione #MangiaItaliano, nata durante l’emergenza Coronavirus, ma di valenza permanente”.

Per scoprire ogni mese la scheda relativa al prodotto di stagione ed avere maggiori informazioni sul progetto si può consultare il sito www.piemonte.coldiretti.it all’apposita sezione “La Campagna tra i banchi” e sfogliare le pubblicazioni.