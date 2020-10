Come scegliere i migliori infissi in pvc?

La scelta degli infissi non è affatto semplice: sul mercato esistono moltissimi modelli e spesso non si hanno le competenze adeguate per analizzare bene i dettagli tecnici e le differenze tra i diversi prodotti. I modelli di infissi in pvc in commercio sono davvero tanti, con due, quattro, sei camere d'aria, più o meno guarnizioni, e molto ancora; ma cosa vogliono dire tutti questi aspetti tecnici? Con quest'articolo chiariremo una volta per tutte, quali sono i migliori infissi in pvc, e quali sono le caratteristiche più importanti da scegliere per migliorare l'efficienza energetica della casa.

Quali caratteristiche devono avere i migliori infissi in pvc?

Il pvc è un ottimo materiale per la realizzazione di infissi, e presenta caratteristiche davvero importanti in termini di resistenza ed isolamento termo-acustico. Infatti, il pvc, che vuol dire polivinile di cloruro, è un materiale realizzato riscaldando un polimero termoplastico a 200 gradi: questo processo lo rende viscoso e permette l'estrusione in differenti profili che, raffreddati, vengono utilizzati per la produzione degli infissi. Se sceglierai di installare i migliori infissi in pvc, il loro ottimo rendimento a livello termico e acustico, ti permetterà di risparmiare da un punto di vista economico, salvaguardando il portafoglio e l'ambiente. Perché? Semplicemente per il fatto che ogni abitazione ha un suo fabbisogno energetico da soddisfare, derivato dal fatto che esiste un consumo di energia elettrica, gas ed altre fonti, per produrre calore, raffreddare ambienti e riscaldare l'acqua. Nel momento in cui deciderai di installare i migliori infissi in pvc, garantirai un aumento considerevole delle prestazioni energetiche della tua abitazione, poiché la migliore capacità isolante offre un comfort termico maggiore: l'esigenza di dover raffreddare e riscaldare gli ambienti sarà drasticamente inferiore. Tra i vari modelli di infissi in pvc in commercio, bisogna puntare su quelli che hanno le migliori capacità d'isolamento termico ed acustico, ma bisogna prendere in considerazione anche aspetti come la resistenza all'acqua e al fuoco. I migliori infissi in pvc sono ignifughi e garantiscono una minima formazione di condensa. Non prendere mai alla leggera i dati sulla formazione di condensa e scegli sempre i modelli che fungono meglio da schermo contro l'umidità: in caso contrario potresti avere problemi di muffa e condensa interstiziale.

Infissi in pvc: cosa devono avere i modelli migliori?

Per scegliere i migliori modelli di infissi in pvc dovrai puntare su quelli che offrono un maggiore comfort termico ed acustico. La trasmittanza termica è un valore fondamentale, poiché descrive qual è la capacità degli infissi di resistere alla temperatura esterna: più è alto questo valore, più è importante l'isolamento termico. Lo stesso vale per la capacità degli infissi in pvc di assorbire il suono e non farlo passare all'interno. I migliori infissi in pvc sono quelli che presentano profili multicamera, con almeno cinque o sei camere d'aria all'interno e più guarnizioni isolanti. Sono studiati appositamente per aumentare la loro efficienza energetica ed offrire agli acquirenti maggiore comfort e risparmi più elevati. Attraverso la corretta messa in opera da parte di posaqualificata.it, potrai installare i migliori infissi in pvc all'interno della tua casa, in questo modo, sarai in grado di creare una vera e propria barriera rispetto al caldo, al freddo e ai rumori esterni: quest'aspetto è fondamentale per un infisso, soprattutto qualora si vive in contesti urbani con alta densità di rumore.