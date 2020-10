Nel grattacielo della Regione approvata ottava variante, l'associazione Radicale: "Siamo a 327 milioni di euro complessivi"

"E’ utile e istruttivo leggere tutta la determinazione sulla “variante 8”, anche se la lettura è faticosa per la ridda di provvedimenti emanati e di stanziamenti di soldi pubblici. La prima variante al progetto del grattacielo fu approvata nell’agosto 2012, a nemmeno un anno dall’inizio dei lavori. Poi siamo andati avanti al ritmo di una variante all’anno" lo afferma in una nota l'associazione radicale Adelaide Aglietta.

"La variante 8 reca alla fine della lista la cifra di 327.170.485,82 euro (pag. 37 della D. D. 464/2020), ma due pagine prima possiamo leggere a chiare lettere che tale importo non sarà quello definitivo (“… fatti salvi gli effetti economici che la redigenda cosiddetta ex perizia suppletiva di variante n. 5/atto ricognitivo produrrà sul contratto d’appalto e gli esiti di separate istruttorie in corso per la definizione dei compensi integrativi connessi agli incarichi di Direttore Lavori e del Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione”)" spiega Giulio Manfredi.