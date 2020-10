In via di completamento la seconda tranche dei lavori per la copertura del Liceo Monti di Chieri

I lavori di rifacimento del tetto del Liceo Monti di Chieri - attesi da molti anni - proseguono: dopo la prima tranche dei lavori effettuati lo scorso inverno che hanno risolto il problema delle infiltrazioni in parte dell'edificio (costo € 26.000), in questo momento la Città metropolitana è al lavoro per completare quelli sulle coperture proprio per risolvere definitivamente l'annoso problema, con un ulteriore investimento di 60.000 euro.

A questi due interventi se ne sommerà un terzo nei prossimi mesi, con una spesa prevista 300.000 euro, per il rifacimento della copertura della palestra e dei servizi igienici dell'auditorium. I lavori sono stati concordati dalla Città metropolitana con i vertici dell'istituto scolastico attraverso costanti comunicazioni e momenti di confronto: gli attuali lavori in corso, giunti oramai quasi al termine, sono stati finanziati con i fondi Covid assegnati all'inizio di agosto.

"Avviare le attività nella prima metà di settembre è stato il miglior risultato ottenibile in termini di tempo” sottolinea il consigliere metropolitano Fabio Bianco delegato ai lavori pubblici “tenendo conto della necessità di approvare il progetto e formalizzare l'affidamento dei lavori. Le infiltrazioni di sabato scorso sono state causate dal forte evento temporalesco in concomitanza con i lavori in corso proprio sul tetto della scuola: siamo consapevoli che l'esecuzione di lavori comporta sempre disagi per gli utenti degli edifici".



Non appena completati i lavori in corso sulle coperture, verranno eseguiti gli interventi di risistemazione delle aule danneggiate dalle recenti infiltrazioni. "Ringrazio per la comprensione studenti, famiglie e professori. Chiediamo loro di avere, dopo tanti anni, ancora qualche mese di pazienza. L'importante investimento economico e professionale messo in campo quest'anno dalla Città metropolitana ridurrà ampiamente la problematica di infiltrazioni dell'edificio" conclude il consigliere Bianco.