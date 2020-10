Ricca dalla parte dei poliziotti: "Assicurazioni e organici sono temi da risolvere"

"Le forze dell'ordine piemontesi devono avere copertura assicurativa adeguata e numero congruo di agenti. Ne va della sicurezza di tutti". Così l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, dopo aver incontrato i rappresentanti sindacali della polizia (Sap, Fsp, Siulp, Coisp).

"Vogliamo fare in modo - spiega in una nota Ricca - che le forze dell'ordine, che sono sprovviste della copertura assicurativa dell'Inail sugli incidenti sul lavoro, possano ottenere una copertura che li renda esenti dai ticket ospedalieri relativi sia alle emergenze, sia legati a visite specialistiche e riabilitative collegate a infortuni mentre prestavano il loro servizio di difesa dei cittadini".

Altro punto affrontato durante l'incontro la carenza di organici, destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per via dei pensionamenti previsti. "Scriverò al Ministro per far presente questo problema. È necessario che si trovi una soluzione in tempi rapidi per evitare che le nostre città rimangano prive di agenti", conclude Ricca.

"Se l'emergenza Covid rende problematico indire nuove selezioni per le assunzioni, si vada ad attingere alle liste già presenti dei vecchi concorsi. Le soluzioni, se c'è la volontà, non mancano".