Vantaggi della Blockchain per l'Indonesia

Bitcoin, una nota valuta digitale, è uno dei primi usi della tecnologia blockchain. Blockchain, come tecnologia di database, influenzerà molte industrie in Indonesia, in particolare quelle che hanno utilizzato database, come il settore finanziario e il settore pubblico.

Per quelli di voi che non capiscono la blockchain, ecco una piccola spiegazione sulla blockchain:

Si prevede che Blockchain abbia un impatto significativo sul mondo, qui ne illustrerò alcuni.

Forse tu che hai affrontato la contabilità hai sentito il termine contabilità in partita doppia

Se avessi mai conosciuto gli effetti della contabilità a doppia entrata sul mondo e sulla rivoluzione industriale, prima dell'esistenza di un sistema di contabilità a doppia entrata e dopo la scoperta della doppia entrata, ha una differenza notevole.



La contabilità a doppia entrata consente la creazione di società e la doppia entrata può essere definita l'inizio della nascita del capitalismo. Prima della contabilità a partita doppia, che era chiamata l'era della contabilità a partita singola, molti tipi di transazioni non potevano essere registrati perché il sistema contabile era semplice.



Mentre nella contabilità in partita doppia, le transazioni sono registrate in due fasi: giornali e libri contabili e due parti: debito e credito.

Cosa intendi con tecnologia blockchain?

Con la contabilità in partita doppia, vi è ancora la possibilità di tangenti, sia per ragionieri che per i revisori contabili; le tracce delle transazioni possono anche essere eliminate in modo da poter sempre bilanciare riviste e registri.

Utilizzando la tecnologia blockchain, questa debolezza viene ridotta o addirittura persa, poiché ogni transazione viene anche registrata nella blockchain e non può essere modificata/eliminata (immutabile).

Ci sarà un nuovo tipo di azienda con la blockchain? Aspettiamo i prossimi 5-15 anni!

Ora discutiamo alcuni degli usi della blockchain per l'Indonesia.

Blockchain per porti indonesiani

Il porto o il porto è un'area straordinaria in cui ruotano grandi quantità di denaro, immagina che l'80% delle merci che consumiamo e utilizziamo ogni giorno attraversi il porto.

Il porto è anche un luogo in cui molte entità sono in concorrenza tra loro (ad es. Società di logistica, merci, distributori, esportatori, importatori) ma devono anche lavorare insieme in un porto.

Nel processo di spedizione delle merci al porto di solito comporta il trasferimento di documenti fino a quando centinaia di volte passano attraverso varie parti. Con la tecnologia blockchain, i materiali trasferiti possono essere bloccati in modo che il processo di amministrazione delle porte possa essere eseguito rapidamente a basso costo.

Blockchain per proprietà

La proprietà è di solito un settore che deve affrontare problemi di liquidità perché il tipo di prodotto venduto richiede un impegno significativo sia sotto forma di fondi che di tempo da parte del cliente. Per acquistare una proprietà, i clienti devono preparare fondi per centinaia di milioni; questo vecchio turnover di prodotti comporta spesso problemi di liquidità sul lato degli sviluppatori immobiliari.

Utilizzando la tecnologia blockchain, è possibile iscriversi oggi e ottenere una proprietà frazionata sotto forma di token che rappresentano le unità nella proprietà in modo da aumentare drasticamente la liquidità del mercato immobiliare o altre attività che in precedenza erano meno liquide.

Blockchain per eliminare intermediari/broker

Con il carattere della tecnologia blockchain in cui i dati sono archiviati in molti nodi/ miner /produttori di blocchi, questi nodi funzionano anche come verificatori di transazioni e, in alcuni casi, prendono parte a diverse decisioni strategiche, con conseguente riduzione del potere contrattuale di un sistema non centralizzato aziende blockchain.

Con la tecnologia blockchain che trasforma un broker in un nuovo tipo di broker, si stima che le commissioni di intermediazione senza blockchain nell'intervallo del 20-30% possano essere inferiori al 5%. Questo broker è un esempio di mercato che sta attualmente crescendo in Indonesia.

Blockchain per il settore del servizio pubblico indonesiano

Il settore della pubblica amministrazione è un settore che ha dati con caratteristiche di dati che cambiano raramente o non possono essere modificati.

I tuoi dati fiscali di 5 anni fa fino ad ora non sono dati che possono essere arbitrariamente modificati?

Anche i dati sui diplomi degli studenti sotto la supervisione della Direzione dell'Istruzione superiore/Dipartimento dell'Istruzione non devono essere modificati ma sono accessibili ai datori di lavoro. Anche i dati sui brevetti/i diritti di proprietà intellettuale hanno lo stesso carattere.

