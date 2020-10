Tre passi verso il Polo nazionale della sicurezza digitale: Tinexta acquisisce tre realtà emergenti

Un tris di acquisizioni per puntare all'eccellenza. Non è calciomercato, ma la strategia aziendale che Tinexta - gruppo erede di Tecnoinvestimenti che oltre a Torino vanta sedi anche a Milano e Roma- ha scelto di mettere in atto per realizzare un grande polo nazionale dedicato alla cybersecurity: la divisione progetti e soluzioni e R&D di Corvallis, uno dei più importanti solution provider in Italia, Yoroi, gruppo specializzato in cybersecurity e Swascan, azienda innovativa con piattaforme di security testing per piccole e medie imprese.

"Si tratta di un'operazione importante, forse la più significativa nella storia di Tinexta - dice il presidente, Enrico Salza -: un'operazione che allarga i confini e ne rafforza la portata. Una business unit destinata a crescere in un settore tra i più dinamici del mercato: si tratta di tre aziende eccellenti che permettono un aumento dimensionale, portando il totale degli addetti a circa 2000 persone in Italia e all'estero e creando un polo della cybersecutiry che abbinano competenze e garanzie di altissimo livello". "E' un campo già fondamentale oggi - aggiunge Salza -, che diventerà sempre più importante nel futuro e che nel nostro Paese evidenzia ritardi, ma anche grandi margini di sviluppo".



L'investimento iniziale è di poco inferiore ai 48 milioni (47,8 per la precisione), con ricavi stimati dalla nuova business unit a oltre 60 milioni. La guida sarà affidata a Marco Comastri, già responsabile della funzione Sales & Marketing e Sviluppo Strategico di Tinexta "cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro - conclude Salza -: è un manager di significativa esperienza".

“E’ un’accelerazione nell’esecuzione della strategia, che migliora il profilo di crescita del Gruppo - aggiunge l’amministratore delegato Pier Andrea Chevallard -. A seguito dell’operazione, si prevede che circa il 55% dei ricavi di Tinexta sarà generato da attività nel comparto del digitale, con l’acquisizione di nuove competenze e tecnologie in un mercato fortemente attrattivo e in rapida espansione.”