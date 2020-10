Continua la corsa del Coronavirus in Piemonte: 4 i decessi e quasi 500 nuovi positivi

Non accenna a fermarsi la corsa del Coronavirus in Piemonte, dove la cosiddetta "seconda ondata" continua a generare positivi. Quelli registrati nelle ultime 24 ore, in particolare, sono quasi 500 (499 per l'esattezza), di cui 296 asintomatici e 113 riscontrati in ambito scolastico. Salgono così a 40.041 i positivi dall'inizio della pandemia nella nostra regione e 20.129 soltanto a Torino e provincia.

Il dato che più è da tenere sotto controllo, per valutare l'impatto sul sistema sanitario, è quello legato ai ricoveri. Rispetto a ieri, sono 3 i nuovi pazienti in terapia intensiva (per un totale di 33 in tutto il Piemonte, mentre i ricoveri in terapia non intensiva salgono a 562, ovvero 79 in più di martedì.

Quattro le persone decedute con positività al Covid, che portano il totale a 4187, mentre sul fronte delle guarigioni sono 29 le persone che si sono lasciate alle spalle la malattia, mentre altre 529 sono in attesa del secondo tampone negativo e dunque considerate "in via di guarigione". Numeri che portano il totale piemontese a 28.938 pazienti. Sei di questi si sono registrati a Torino e provincia, dove il totale arriva a 14.713.