Aspettandonatale.it, il portale dedicato al Natale che ci accompagna nell’attesa del più magico giorno dell’anno

Un portale online come AspettandoNatale.it è una risorsa preziosa per coloro che cercano informazioni sul Natale e le sue tradizioni, che sono alla ricerca di idee e giochi per far divertire i bambini in casa, che hanno bisogno di ispirazione per decorare la casa e la tavola e che desiderano creare un menù speciale con golose ricette tradizionali e innovative.

Apettandonatale.it è un “one stop shop” per tutto quello che ha a che fare con il periodo più magico dell’anno. Un countdown in home page scandisce l’attesa mentre una ricca selezione di articoli approfondisce le tradizioni legate al Natale in tutto il Mondo e tutto quello che circonda questa notte speciale e tutto il periodo delle Feste, dall’Avvento all’Epifania.

Dubbi su cosa regalare ad amici e parenti? Su aspettandonatale.it ci sono ispirazioni e suggerimenti per tutti i budget.

Indecisi su cosa portare a tavola? Basta lasciarsi tentare dalle tante golose ricette presenti sul portale - comodamente suddivise per pietanza - dalle semplici e fresche insalate (con qualche extra per renderle adatte all’occasione) ai più complessi e golosi primi e secondi per una cena davvero speciale; e per gli avanzi ci sono le soluzioni smart per non buttare nulla.

Preoccupati che i bimbi possano annoiarsi? No problem. Su aspettandonatale.it c’è un’intera sezione dedicata al Natale coi bimbi nella quale si trovano giochi, disegni di natale da colorare, favole, piccoli progetti fai-da-te da realizzare in loro compagnia, libri e tantissime altre idee per far passare loro il tempo in serenità e allegria.

E la casa? Mai come quest’anno lo spirito natalizio si troverà fra le mura domestiche e quindi perché non approfittarne e spingere sull’acceleratore della creatività lasciandosi ispirare da nuove idee sia per gli acquisti online che per il fai da te, per una decorazione della casa e della tavola mai così allegra, ricca e festosa.

Naturalmente aspettandonatale.it è anche social, con una pagina dedicata che ha all’attivo quasi 6000 followers ed è in costante crescita: una community di appassionati delle Feste e di tutto quello che ci gira intorno con la quale confrontarsi e condividere l’entusiasmo dell’attesa.