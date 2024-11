Torino vuole nuove rotte sull'aeroporto Pertini, Lo Russo: "Nel 2025 incontro con Sagat"

Torino punta ad avere nuove rotte da e per l'aeroporto Sandro Pertini. È questo l'obiettivo del sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ai microfoni di TO Radio ha annunciato di voler incontrare nel 2025 i vertici di Sagat per aumentare i voli su Caselle.

"Potenziare l'aeroporto"

"Dobbiamo assolutamente potenziare - ha spiegato - ulteriormente l'aeroporto, fare un salto di qualità: nel 2025 conto di chiedere un incontro ai vertici Sagat per fare il punto sugli investimenti per portare nuove rotte e consolidare quelle presenti sul nostro scalo".