Sandro Gros-Pietro ed Eros Pessina: grande successo di partecipazione al Premio Letterario I Murazzi 2020

Sandro Gros-Pietro ed Eros Pessina, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Onlus Elogio della Poesia a Torino, si dichiarano pienamente soddisfatti della grande partecipazione di concorrenti al concorso letterario Premio I Murazzi Edizione 2020.

Sono previste le sezioni di Poesia, Narrativa e Saggistica, ciascuna con sottosezioni, per l’edito e per l’inedito. Verrà anche attribuito un unico Premio alla Carriera a uno scrittore italiano o straniero, di prosa ovvero di poesia, per valutazione extra concorsuale della Giuria.

Adesso tutto il materiale sarà trasferito alla Giuria per individuare i vincitori, oltre al conferimento del premio alla carriera, che lo scorso anno aveva visto vincitore Tomaso Kemeny.

La cerimonia di premiazione avverrà presumibilmente nel mese di marzo o aprile 2021 in un luogo da stabilire. Lo scorso anno la premiazione si era svolta al Circolo dei lettori di Torino.