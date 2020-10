Lettera aperta delle associazioni a sindaca, presidi e circoscrizioni: "Troppe auto vicino alle scuole: l'inquinamento peggiora gli effetti del Covid"

"Nelle ultime settimane la pandemia di COVID 19 è entrata nuovamente in una fase acuta con una crescita molto significativa del numero di contagi che sta portando ad un inasprimento delle misure di contenimento - dicono le associazioni firmatarie -. Le scuole sono state chiamate ad adottare misure particolarmente importanti e gravose per gli studenti e per tutto il personale scolastico e grazie alla loro applicazione rigorosa sono finora state in grado di limitare la diffusione dei contagi al loro interno. Tuttavia le fasi di ingresso e uscita dalle scuole restano momenti nei quali i genitori ed i bambini si concentrano spesso in spazi molto ristretti, che vengono ulteriormente ridotti dal traffico di auto spesso caotico e fuori da ogni regolamentazione e controllo. La concentrazione di auto fuori dalle scuole è un elemento di criticità sia perché limita lo spazio fisico a disposizione sia perché fa aumentare in modo significativo le concentrazioni di inquinanti nell’aria. Questo aggrava una situazione che vede già il 99% delle scuole di Torino esposte a livelli di inquinamento superiori a quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed il 43% esposte a livelli di inquinamento che superano i limiti di legge".



"L’esposizione delle bambine e dei bambini a livelli pericolosi di inquinamento - proseguono - è un fatto preoccupante, come ha ricordato recentemente il Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Torino Guido Giustetto, il quale ha chiesto interventi urgenti per ridurre il traffico intorno alle scuole da realizzare “non in un mese ma in una settimana”. Come ha evidenziato uno studio di UNICEF l’esposizione al particolato può compromettere lo sviluppo cerebrale dei bambini con effetti permanenti. Alle preoccupazioni per gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico già conosciuti da tempo si aggiungono infatti quelle derivanti dal suo ruolo di amplificatore degli effetti del virus che causa la pandemia di COVID19, evidenziato da decine di studi scientifici. Per queste ragioni le associazioni e i comitati sottoscritti chiedono una serie di interventi urgenti per limitare l’esposizione dei bambini e delle bambine all’inquinamento atmosferico nei pressi delle scuole".