Canavese, lavori di ripristino sulle strade danneggiate dal maltempo

Il Canavese e in particolare la Valchiusella sono state fra le zone del territorio metropolitano più colpite dal forte maltempo del 2-3 ottobre. I lavori per un primo intervento urgente di ripristino da parte del Servizio Viabilità della Città metropolitana sono partiti a evento critico ancora in corso, e ora si sta provvedendo con interventi risolutivi che ripristino la percorrenza in piena sicurezza delle strade.

Sp. 64 dir 03 in località Novareglia

In particolare sulla Sp. 64 dir 03, nel comune di Valchiusa, al Km 0+830, in località Novareglia, dove si è verificato un importante dissesto della scogliera sul Chiusella che ha eroso un tratto della sponda sinistra, con il rischio di cedimento di una parte della strada è stato avviato un primo intervento in urgenza che prevede il consolidamento del corpo stradale mediante realizzazione di paratia in micropali con sovrastante cordolo e struttura a sbalzo in cemento armato, il rimodellamento della sponda e la ricostruzione di un tratto di scogliera, con successivo ripristino della sede stradale e posa di barriere di sicurezza.