Un anno di musica alla Fondazione Fossano Musica

In un anno così imprevedibile come il 2020 la Fondazione Fossano Musica non rinuncia a proporre i suoi corsi di musica rivolti sia ai principianti sia a chi è alla ricerca di percorsi di alto perfezionamento musicale.

Strutturata in 4 dipartimenti: classico, jazz, pop/rock e musica per l’infanzia, l’offerta formativa della FFM è ricchissima sia in termini di corsi fondamentali sia di corsi complementari: dalla musica di insieme ai corsi di teoria, dai laboratori ai cori senza dimenticare la propedeutica e le attività per i più piccini.

La musica è un aspetto fondante della vita perché è un linguaggio dell’anima che arriva dritto al cuore di ciascuno e ci circonda, in ogni luogo e in ogni tempo “per questo crediamo sempre più nell’importanza della possibilità di scegliere consapevolmente quale musica amare – spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone -. Leonard Bernstein affermava che non importa che la musica sia classica, jazz o rock, l’importante è che sia bella. La nostra proposta formativa cerca di arricchirsi sempre più tematiche e corsi che formino e accrescano la nostra educazione alla musica, affinché i percorsi didattici generino consapevolezza, esperienza, condivisione”.

La FFM ha sede a Palazzo Burgos, edificio storico recentemente restaurato, a Fossano, punto nevralgico della Provincia Granda servita da frequenti collegamenti rapidi con la città di Torino (https://www.imbaravalle.it/contatti ).

Le lezioni sono organizzate in settimanali (per un totale di 28 lezioni), quindicinali (con un totale di 14 lezioni) e, a partire da questo anno scolastico anche in pacchetti di iscrizioni da 7 lezioni, riservati a coloro i quali, per ragioni di lavoro, distanza o studio, non potranno frequentare con regolarità. In accordo con i docenti, inoltre, saranno attivabili lezioni online.

Tutte le attività di musica di insieme e laboratoriali saranno svolte in spazi ampi per garantire il distanziamento e tutti i locali sono sanificati con il sistema SANI-FOG per consentire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza.

La segreteria della FFM è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18 al numero 0172-60113.

