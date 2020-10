Arriva la Nuova Panda... E celebra i suoi primi 40 anni!

La Nuova Panda celebra i suoi primi 40 anni e per l’occasione l’icona funzionale di Fiat si rinnova e amplia la famiglia con la Nuova Panda Sport. Inoltre, ora la gamma si declina in cinque allestimenti che rappresentano le tre nuove anime del modello. Sarà così più facile scegliere la versione che meglio risponde ai gusti e alle esigenze di chi è più attento allo stile cittadino (l’anima Life con gli allestimenti Panda e City Life); di quanti preferiscono una vita dinamica e dalla forte personalità (l’anima Sport con la nuova versione Sport); e infine degli amanti della libertà di viaggiare in qualunque contesto (l’anima Cross con gli allestimenti City Cross e Cross).

La Nuova Panda rappresenta quindi la naturale evoluzione di un'invenzione che in 40 anni di vita è sempre stata sinonimo di simpatia, semplicità d'uso e versatilità. Panda è tutto questo e anche qualcosa di più: un “brand” ricco di valenze razionali ed emotive, simbolo della libertà di viaggiare ma anche un prodotto entrato nella memoria collettiva al pari di altri oggetti nati dalla creatività italiana: dalla Fiat 500 alla Vespa Piaggio, dalla Moka Bialetti al Cubo di Bruno Munari.

«Dal 1980 ad oggi l’iconica city-car Fiat ha saputo conquistare il cuore di tutti, diventando l’auto dei record: la più venduta in assoluto in Italia da otto anni consecutivi e leader, insieme con la 500, del mercato delle city -car in Europa con oltre 375 mila auto vendute ogni anno – dichiara Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands –. A questo successo hanno contribuito le tante serie speciali che sono state lanciate in questi anni per esplorare territori inusuali per una city-car. Tra le più recenti ricordiamo la Panda Waze nel 2018 e le Panda Wind e Panda Trussardi nel 2019, grazie alle quali la city-car più venduta d’Europa è stata definita rispettivamente “la più Social” e “la Luxury Panda”. Adesso il testimone passa alla Nuova Panda che giunge alla piena maturità compiendo un ulteriore salto in tema di rispetto dell’ambiente, tecnologia, distintività, divertimento e funzionalità per le quali, da sempre, Panda primeggia con soluzioni ingegnose che consentono alla “scatola magica” di evolvere negli anni, pur rimanendo sempre fedele a se stessa».

La Nuova Panda si conferma poi l’unica city-car del segmento a vantare un’offerta completa in termini di trazioni (4x2 e 4x4) e propulsori (Benzina 4x4, Ibrida, Metano e Gpl). Il tutto racchiuso in una “forma” familiare, robusta e rassicurante che suscita subito simpatia e complicità, sia nell’impiego in città, sia nei più remoti luoghi di montagna. Senza dimenticare le peculiarità che l’hanno resa famosa nel mondo: le dimensioni esterne compatte, il grande spazio interno configurabile e le originali combinazioni cromatiche.

Ordinabile da domani presso tutte le concessionarie Fiat, la gamma della Nuova Panda partirà dal prezzo promozionale di 8.200 euro grazie agli incentivi statali, in caso di rottamazione, e in abbinamento allo specifico finanziamento realizzato in collaborazione con FCA Bank.

Il mondo “Life” declinato nelle versioni Panda e City Life

La prima declinazione del nuovo mondo urbano “Life” è l’allestimento Panda, la porta di accesso alla gamma, ovvero una vettura accessibile ma ricca di soluzioni intelligenti che le consentono di soddisfare qualunque tipologia di viaggio o trasferimento. Il secondo allestimento è la vera novità di questo mondo: la Nuova Panda City Life, la versione centrale della gamma che soddisfa coloro che ricercano in una city-car il miglior rapporto tra prezzo e sostanza di prodotto, senza per questo rinunciare a uno stile accattivante e distintivo. Il design della Panda City Life è caratterizzato dai nuovi specifici paraurti, dai codolini parafango, dagli inserti nelle minigonne e dai nuovi cerchi “Life” da 15” che si sposano perfettamente con i numerosi elementi neri a contrasto offerti di serie: dalle barre longitudinali alle fasce protettive laterali, dalle calotte degli specchi alle maniglie esterne. La caratterizzazione urbana si presenta anche all’interno dell’abitacolo dove si trovano i sedili in tessuto bi-colore grigio e la plancia di colore antracite, il climatizzatore manuale e la Radio DAB Mobile con il Bluetooth 2.1, l’apposito supporto per smartphone installato sulla plancia e i comandi al volate. A richiesta la nuova radio Touchscreen da 7'' con sistema digitale DAB, predisposizione Apple CarPlayTM e compatibilità Android AutoTM e alloggiamento per smartphone.

La nuovissima Panda Sport per un cliente incline a uno stile di vita dinamico

Destinata a un cliente giovane, dinamico e attratto da uno stile sportivo con forte personalità, la Nuova Panda Sport completa la “famiglia Sport di Fiat” che già annovera diversi modelli.

L’inedita versione è immediatamente riconoscibile grazie ad elementi estetici distintivi: i nuovi cerchi in lega “Sport” da 16” bi-colore con gemme nere/rosse; le maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria, quest’ultime a richiesta possono essere di colore nero lucido in abbinamento col tetto nero (optional); e l’esclusivo logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale, sopra l’indicatore di direzione. Inoltre, è disponibile la nuova ed esclusiva livrea Grigio Opaco.

La stessa caratterizzazione grintosa si ritrova all’interno dove risaltano la nuova plancia di colore titanio, i pannelli porte specifici in eco-pelle, l’inedito imperiale nero e i nuovi sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, i dettagli in tecno-pelle, le fasce laterali in tessuto e cuciture rosse. E per il cliente che vuole una immagine ancora più grintosa, la Nuova Panda Sport può essere dotata, a richiesta, dell’inedito Pack Pandemonio – chiaro tributo all’omonimo kit lanciato nel 2006 sulla Panda 100 HP – che include le pinze freni rosse, vetri oscurati e l’inedito volante in tecno-pelle con cuciture rosse.

Infine, tra le dotazioni offerte di serie si segnala la nuova radio Touchscreen da 7'' con sistema digitale DAB, predisposizione Apple CarPlayTM e compatibilità Android AutoTM e alloggiamento per smartphone.

Le versioni Cross e City Cross dedicate agli amanti della libertà

La terza anima della Nuova Panda è quella “Cross”, declinata negli allestimenti City Cross e Cross che propongono un carattere distintivo e off-road. Da oggi entrambe le versioni sono disponibili con le trazioni 4x2 o 4x4, il motore Mild Hybrid o l’alimentazione a metano.

In dettaglio, la Nuova Panda City Cross è stata progettata per soddisfare i clienti alla ricerca di una city-car con l'aspetto di un'auto da off-road a un prezzo accessibile: è dunque un mezzo con cui imboccare una via di fuga dalla routine quotidiana, per immergersi in entusiasmanti avventure urbane. Esteticamente il nuovo modello si presenta con una nuova livrea pastello Blu Ceramico che si abbina perfettamente con il nuovo rivestimento bicolore (blu e nero) in tecno-pelle sui pannelli porte e sui sedili, quest’ultimi impreziositi da cuciture argentate e dotati di fasce laterali in tessuto. Di serie, al centro della plancia il climatizzatore automatico la e la nuova RAdio touchscreen da 7'' con Apple CarPlayTM / Android AutoTM. Completano la nuova Panda City Cross i fendinebbia, i proiettori DRL a led e alcuni elementi neri, quali le barre longitudinali sul tetto e le modanature laterali, che ne accentuano il look urbano.

Infine, la nuova gamma si completa con la Panda Cross, l’allestimento top di gamma dal carattere e aspetto off-road con il massimo dell’equipaggiamento per chi non cerca compromessi. È dotata di nuovi cerchi “Cross” Style da 15”, doppio gancio-traino rosso nella parte inferiore della griglia paraurti, verniciatura cromata per gli scudi paracolpi, barre longitudinali e fasce paracolpi laterali con scritta “Cross” nera in rilievo.

La ricca la dotazione di serie include sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, volante in pelle, nuovi pannelli porte in tecno-pelle nera, nuova plancia “woody” realizzata con materiali riciclati e nuovo sistema Touchscreen da 7'' completo di radio digitale DAB, predisposizione Apple CarPlayTM e compatibilità Android AutoTM e alloggiamento per smartphone. Nuovi sono anche i sedili bicolore realizzati, con un occhio attento alla sostenibilità, la cui parte centrale è filata con uno speciale tessuto eco-friendly ottenuto con almeno il 37% di plastica riciclata di origine terrestre. I sedili sono impreziositi da cuciture marroni laterali in tessuto e dettagli in eco-pelle e specifico logo “Cross”.

Infotainment di nuova generazione

Per la prima volta sul modello viene lanciato il nuovo sistema 7" Touchscreen a colori, completo di radio digitale DAB, predisposizione Apple CarPlayTM e compatibilità Android AutoTM che integrano perfettamente lo smartphone , quest’ultimo posizionabile nel pratico alloggiamento sopra la radio. Gli utenti possano così effettuare chiamate, accedere alla propria musica, mandare e ricevere messaggi, avere indicazioni stradali ottimizzate secondo le condizioni del traffico, e molto altro ancora rimanendo sempre concentrati sulla strada.

La nuova motorizzazione Mild Hybrid è ora disponibile su tutta la gamma

Lanciata lo scorso febbraio sulla Panda Hybrid Launch Edition, l’esclusiva serie speciale che ha debuttato in contemporanea con la 500 Hybrid Launch Edition, oggi la tecnologia Mild Hybrid è disponibile sull’intera gamma della Nuova Panda, assicurando così a tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, leggera e accessibile. In sintesi, la miglior soluzione per una city-car, coerente con l’approccio Fiat che è sempre stata pioniera nella tecnologia e innovatrice nella mobilità e ora sempre più sostenibile.

La motorizzazione Mild Hybrid a benzina abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV (51,5 kW) - conforme alla normativa Euro 6D Final - ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità, e sfruttarla, con una potenza di picco di 3,6 kW, per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo in fase di accelerazione.

Rispetto al propulsore 1.2 Fire da 69 CV, la motorizzazione Mild Hybrid sul modello Panda consente l’abbattimento di consumi e di emissioni di CO2, sino al 30%, garantendo le stesse prestazioni, e assicura inoltre un confort molto elevato, anche durante il riavvio. Il sistema BSG consente infatti che il motore termico si riavvii in modo estremamente silenzioso e senza vibrazioni nelle fasi di arresto e riavvio.

La trasmissione adotta il nuovo cambio a 6 marce, progettato per ottimizzare ulteriormente il range di utilizzo del motore. La Nuova Panda Hybrid consente al cliente di accedere a tutti i vantaggi dell’omologazione come veicolo ibrido e assicura, secondo le norme locali, una serie di agevolazioni quali libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, riduzione del costo del parcheggio in centro e agevolazioni fiscali, in base alle normative locali.

D-Fence pack by Mopar

La Nuova Panda può essere equipaggiata, su richiesta, con il pacchetto D-Fence by Mopar, composto da tre dispositivi per la massima igiene dell’auto: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo, che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.

Quarant’anni di record nel segmento, primeggiando negli ambiti Eco, Tech, Distintività e Fun

Ripercorrere la storia di Fiat Panda vuol dire sfogliare l’album dei ricordi di una quarantenne che ha saputo cavalcare il tempo evolvendosi, pur rimanendo sempre fedele a se stessa. Ecco il segreto del successo della city-car per eccellenza di casa Fiat: una vettura “per tutte le occasioni” ribattezzata - dopo il lancio nel 1980 al Salone di Ginevra - la “scatola magica” piena di idee originali, ingegnose e sorprendenti. Per raccontare quarant’anni di successi dell’icona italiana, il marchio ha realizzato tre video – dedicati al Powertrain, allo Stile e allo Smart Solution - nei quali Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands, ha guardato al passato, alla scoperta dei segreti di Panda, ma anche al futuro di questa vettura senza tempo.

In estrema sintesi, la Panda è sempre stata portatrice di novità nel suo segmento. Ad esempio, nell’ambito Eco, la Panda Elettra (1990) è stata tra le prime vetture a propulsione elettrica prodotte in serie in Europa mentre la Panda Natural Power (2006) è stata la prima nella categoria con alimentazione a metano a venire prodotta su larga scala; seguita l’anno dopo dalla Panda EasyPower con alimentazione a Gpl. E quest’anno la Panda Hybrid Launch Edition è stata la prima vettura Fiat, insieme a 500, con motorizzazione Mild Hybrid, pronta a rivoluzionare la mobilità urbana. Se poi si considera l’innovazione tecnologica, il modello Fiat non conosce paragoni: nel 1983 è stata la prima city-car a trazione integrale e nel 2013 la prima della sua classe a introdurre la frenata automatica di emergenza. Ed è innegabile che il suo carattere distintivo abbia affascinato tanto il grande pubblico quanto la stampa specializzata internazionale, basti pensare ai prestigiosi titoli di "Car of the Year" (2004), la prima del suo segmento a conquistarlo, e di “Miglior 4x4 del 2019” assegnatole dalla rivista inglese 4x4 Magazine. E la lunga serie di record continua anche nell’ambito più “fun”: nel 2004 è stata la prima city-car a raggiungere i 5.200 metri del campo base sull'Everest; nel e nel 2017 una Panda Cross 4x4 ha superato il leggendario raid Dakar, conquistando il palmares di prima auto italiana, di primo modello Fiat e di prima vettura derivata da una utilitaria di serie a compiere questa impresa. Ma i record non finiscono mai per Fiat Panda: infatti, oltre ad aver raggiunto la quota di quasi otto milioni di unità vendute in 40 anni, quest’anno la Fiat Panda è ancora la regina delle vendite in Italia – da otto anni è l’auto più venduta in assoluto – e si conferma leader in Europa segnando una crescita rispetto al 2019 (+3%) e la più alta quota mai raggiunta dal 2012 ad oggi (17,1%).

Soluzioni finanziarie FCA Bank per la Nuova Panda

FCA Bank, è al fianco del brand Fiat per celebrare il 40° compleanno di una delle sue icone: la Panda.

Chi desidera mettersi al volante di tutti i modelli della nuova gamma potrà beneficiare, durante la fase di lancio, di un vantaggio aggiuntivo di 1.500€ proposto su tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank. In aggiunta al rateale tradizionale, sono disponibili: il finanziamento che consente di pagare rate iniziali di importo contenuto per i primi 24 mesi ed il programma che permette al cliente di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla. Tra il ventaglio delle offerte, FCA Bank mette a disposizione anche il Private Lease, ideale per chi cerca l’alternativa all’acquisto sia che si tratti di professionisti che di privati.

A completamento delle strutture finanziarie, FCA Bank propone una completa gamma di servizi assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento.