Auto e moto d’epoca invadono Exilles per beneficenza

Il borgo di Exilles si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: domenica 27 luglio si terrà il “2° Memorial Riffero Elso”, un raduno di auto e moto storiche che unisce la passione per i motori alla solidarietà. L'iniziativa, organizzata dal “Motor Vej d'la Valsus a22” con il patrocinio del Comune di Exilles, ha come obiettivo la raccolta fondi per l’acquisto di una poltrona per i malati di Alzheimer ospiti nella struttura “La Gherusia” di Bussoleno. Il motto dell'evento, “Le veje a montu a Exilles per visité el fort e dà na man ai malà d'Alzheimer”, sottolinea lo spirito di comunità e l'importanza di fare del bene attraverso la condivisione di una passione comune.

Roberto Pourpour ha espresso il suo compiacimento per l'iniziativa, lodando l'impegno degli organizzatori nel sostenere una causa così importante per il territorio e i suoi abitanti più fragili. Il programma è ricco di appuntamenti: dalle 9:30 ritrovo in piazza del Forte di Exilles con registrazione (quota di 10 euro interamente devoluta in beneficenza) e colazione di benvenuto. Alle 10.30 partiranno le visite guidate al Forte, mentre intorno alle 12 è previsto il tour delle auto e moto storiche tra le strade del borgo fino al pranzo presso il ristorante “La corte dei mangioni”.

Nel pomeriggio, dalle 15.15, spazio a una suggestiva visita guidata a piedi del paese con degustazione di vini locali, salumi e formaggi a chilometro zero. La manifestazione, che si svolgerà anche in caso di maltempo, promette di trasformare Exilles in un vero e proprio palcoscenico per gli amanti dei motori e della solidarietà. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere una giornata di passione, cultura e beneficenza in uno dei luoghi più affascinanti della Val di Susa.