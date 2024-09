Gino S.p.A. presenta a Rivoli le novità Omoda & Jaecoo

“Lasciati ispirare dal futuro” con questo claim si è tenuto un evento esclusivo in occasione del lancio del nuovo showroom Omoda & Jaecoo a Rivoli, ospitato da Gino, la nota azienda del cuneese, leader nel settore automobilistico. Siamo lieti di annunciare questa entusiasmante collaborazione con i marchi Omoda e Jaecoo, entrambi di proprietà del Gruppo Chery, un gigante dell’industria automobilistica globale.

Il Gruppo Chery è una realtà internazionale che esporta veicoli in oltre 80 paesi. Un'azienda all'avanguardia nell’innovazione tecnologica, Chery vanta oltre 14.000 brevetti depositati e ha istituito centri di ricerca e sviluppo in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Con un team globale di oltre 7.000 specialisti in R&D, Chery si impegna a fornire prodotti e soluzioni tecnologiche di altissima qualità ai clienti di tutto il mondo.

Grazie a una forte attenzione verso l'innovazione continua e la costante integrazione delle risorse, Chery ha saputo creare partnership con alcune delle aziende più avanzate e innovative a livello internazionale. L’obiettivo principale del gruppo è garantire un’esperienza di guida eccezionale per i propri clienti, migliorando continuamente i prodotti e i servizi offerti.

Durante l'evento, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di interagire direttamente con l'auto, trasformata per l'occasione in un originale "guestbook" su cui lasciare messaggi, disegni e dediche. Questa esperienza unica e coinvolgente ha regalato momenti di divertimento sia agli adulti che ai bambini, rendendo l’auto protagonista assoluta della serata e creando un legame speciale tra il pubblico e il nuovo modello esposto.

Special guest della serata è stata la nostra incantevole Dorry, che ha intrattenuto gli ospiti con i suoi straordinari salti, aggiungendo un tocco di magia e spettacolo all’evento.

Entusiasti di celebrare questo nuovo capitolo con il lancio del nostro showroom Omoda & Jaecoo a Rivoli, un momento speciale che segnerà l'inizio di una nuova avventura all’insegna dell'innovazione e dell’eccellenza.

Il prossimo appuntamento sarà agli Open Day sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 dove si potranno provare le auto.

Prenotazioni su https://www.ginospa.com/omoda-test-drive

Per ulteriori informazioni

Gino Spa

Via Torino, 234 12100 - CUNEO

C.so Canonico Giuseppe Allamano, 139 10098 - RIVOLI (TO)

Telefono 0171.410700 – Mail marketing@ginospa.com

www.ginospa.com