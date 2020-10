La vecchia 8 Gallery cambia faccia e nome: ecco il Centro Commerciale Lingotto (FOTO e VIDEO)

"La precedente 8 Gallery aveva molti negozi, ma spesso piccoli. Ora abbiamo ampie superfici e si può godere anche della bellezza strutturale di questo luogo", dice Fabrizio Cardamone , direttore del Centro Commerciale Lingotto. "Si è capito che andava riorganizzato il centro commerciale, anche se lavorare dal punto di vista architettonico e amministrativo non è facile: siamo in un monumento tutelato dalla sovrintendenza. Ma ce l'abbiamo fatta e tornerà anche l'area gioco, che abbiamo scoperto essere particolarmente apprezzata dagli utenti".

Proprio le giostrine, infatti, erano nello spazio che oggi è stato "aperto" con l'accesso al piano inferiore tramite due scale mobili e altrettanti ascensori. Il cambiamento che più di tutti "colpisce" a prima vista, oltre all'accesso su via Nizza con nuovo ingressi ricavati vicino al Centro congressi, in quello che è il Padiglione V.

"La proprietà ha creduto in questa città e ha fatto bene - dice Roberto Limetti, managing director di Pradera -. Questo immobile è conosciuto e unico in tutto il mondo e abbiamo voluto renderlo all'altezza della sua storia, in una posizione straordinaria e in una città importante".

"Qui - prosegue - ci sono alberghi, un cinema e l'università e anche la parte commerciale andava portata all'altezza, coinvolgendo anche marchi che in passato non potevano venire. È vero che la proprietà è straniera, ma da italiano è un segno di interesse e impegno importante".