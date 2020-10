L'antiquariato e l'arte come antidoto alle difficoltà del momento: apre Apart Fair 2020. E chiede aiuto a Batman [FOTO]

"Speriamo che questa nostra sia un simbolo di luce per un periodo meno buio rispetto al passato". Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino, commenta così l'inaugurazione della mostra che la Promotrice delle belle Arti ospita dal 21 al 25 ottobre, dal titolo "Apart Fair 2020".

Un appuntamento organizzato dall'Associazione piemontese antiquari, arrivata alla quarta edizione e che spazia tra artisti italiani e protagonisti stranieri per un totale di 40 espositori. Grande attenzione per tessili e tappeti, ma in una proposta poliedrica non mancano curiosità più moderne come accessori, juke box e addirittura la prima maschera di Batman. "Vogliamo dare continuità a un evento ormai entrato nella storia - aggiunge Marco Lombardo, presidente dell'Associazione - in modo che anche il bello e l'arte possano aiutare a superare un momento così difficile".

Percorso obbligato, entrate e uscite separate e massima attenzione al distanziamento. Questi gli ingredienti che accompagnano oggetti belli, ma anche decisamente insoliti e unici. Vere memorabilia, soprattutto per chi ama la cultura del cinema e dei fumetti (ma non solo).

"Noi vogliamo stupire le persone - dice Luca Cableri, della galleria che ha portato la maschera dell'uomo pipistrello - e quindi accanto all'arte classica proponiamo oggetti che possano coinvolgere, anche legati al cinema e alla recitazione degli attori. Oltre alla maschera di Val Kilmer, c'è anche la bacchetta del film Harry Potter (è quella di Sambuco, di Silente, ndr) e il martello di Thor. Ma abbiamo anche un frammento di Luna e uno pterodattilo".