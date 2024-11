Asl To4, la denuncia di Cgil e Nursind: “85mila giorni di ferie non godute, situazione critica e complessa”

Decine di migliaia di ferie non godute e straordinari non conteggiati. È quanto denunciano Nursind e Fp CGIL per gli operatori dell’Asl To4.

“Gravi responsabilità del Direttore Generale”. Commentano così i segretari Luciano Perno (Fp Cgil) e Giuseppe Summa (Nursind).

"Dopo aver denunciato l’inaccettabile dato delle ore di straordinario effettuate dai dipendenti dell’ASL TO 4 per esigenze di servizio, ore non retribuite e non recuperate - si legge in una nota delle due organizzazioni sindacali - evidenziamo un ulteriore elemento che testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, la maldestra gestione di questo Direttore Generale."

Secondo i sindacati sarebbero ben 85.000 infatti, i giorni di ferie residue non godute, di tutti i dipendenti dell' ASL TO4 (esclusi i medici) alla data del 30 settembre 2024.

"Applicando la stessa modalità di calcolo utilizzata dal Direttore Scarpetta in occasione delle sue giustificazioni per le ore di lavoro straordinario, si parla di una media di circa 23 giorni di ferie per ciascun dipendente - prosegue la nota di Cgil e Nursind - Numeri da capogiro se si considera che il contratto nazionale di lavoro prevede che le ferie debbano essere effettuate entro la fine dell'anno, con una deroga per esigenze eccezionali fino a giugno dell'anno successivo."

"Se la media è già di per se un dato allarmante la cosa che più ci preoccupa - dichiarano Giuseppe Summa del Nursind e Luciano Perno della CGIL - è l'analisi dei vari servizi dove si possono evidenziare situazioni di estrema criticità, in particolar modo per la parte sanitaria ma anche per quella tecnica e amministrativa. A titolo esemplificativo, se per i tecnici di laboratorio le ferie variano da 30 a 40 giorni residui cadauno, in alcuni casi per i tecnici diradiologia arriviamo addirittura a oltre 3 anni di ferie arretrate (oltre 90 giorni)."