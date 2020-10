Museo del Calzado di Alicante: in mostra le opere di Fabiana Macaluso.

Ancora una volta Fabiana Macaluso in Spagna, questa volta al Museo del Calzado ad Alicante, dal 20 ottobre al 29 novembre, alla mostra organizzata da Enzo Trepiccione Art Director.

La mostra è dedicata ai profumi ed ai colori del nostro mediterraneo, al romanticismo del nostro sud dove non poteva non essere presente la Macaluso, di madre napoletana e padre siciliano.

In una mostra così ricca di sensazioni e di ricordi, di radici così profonde, la Macaluso, che ama il sole. la terra brulla e il mare…così attaccata alle tradizioni, decide di ritrarre delle teste di Moro che rappresentano una parte della storia della Sicilia, storie di insediamenti di popoli di etnie diverse, un porto di speranza che ancora oggi vanta questa nomea come approdo anche per l’immigrazione dei nostri giorni, una terra di grandi speranze!

La Macaluso afferma: “Ringrazio il Maestro e collega Biagio Cerbone artista Napoletano per avermi invitata a questa collettiva e per aver rivolto la sua attenzione alla mia produzione artistica. Con stima reciproca, sono onorata di esporre nel Museo De Calzado in una terra caliente ma anche sorella del nostro sud”.

