Rivolta al carcere di Torino: il video delle devastazioni finisce virale su Tik Tok

Protesta dei detenuti al carcere Lorusso e Cutugno di Torino. In atto ci sarebbe una vera e propria rivolta, immortalata di nascosto proprio da uno dei detenuti con un video di nascosto (ovviamente nessuno può avere un cellulare dietro le sbarre).

Il video è subito finito virale su Tik Tok, facendo scoprire la protesta che dà venerdí sera ha coinvolto interi reparti del carcere. I detenuti hanno battuto dei colpi contro le sbarre per rumoreggiare, con urla e proteste per denunciare le condizioni delle prigioni. Ma nel video si vede di piú: un incendio che è scoppiato in uno dei reparti del carcere (nella foto).