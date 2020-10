L'Asl To5 attiva l'hot spot scolastico e il pit stop per i tamponi a Chieri

A partire da lunedì 26 ottobre sarà attivo l’Hot Spot scolastico a Chieri. La sede sarà quella di piazzale Quarini nei giorni: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 15

I Pit stop per gli adulti, invece, si sposteranno, a partire da mercoledì 28 ottobre, in via dell’Industria (di fronte X-Raam) nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì, con orario 9 - 11 e 12 – 15

Il servizio di Pit stop, oltre ad avere una giornata in più sarà potenziato con nuovo personale. A Carmagnola l’Hot spot scolastico è aperto anche la domenica a partire dal 25 ottobre dalle 10,30 alle 13,30 con potenziamento del personale.

Si ricorda che si può effettuare il tampone solo previa indicazione del Medico di medicina generale, del Pediatra di Libera scelta o contattati dal Sisp e solo se residenti o domiciliati in Asl TO 5. E’ indispensabile presentare la tessera sanitaria.

"Come annunciato nei giorni scorsi, anche a Chieri sarà attivo l’Hot Spot scolastico. Dopo approfondite verifiche effettuate insieme all’AslTO5, abbiamo individuato come sede piazzale Quarini, mentre i Pit stop per gli adulti si sposteranno nella zona industriale (nel parcheggio di via dell’Industria). In questo modo risolveremo i problemi che nelle scorse settimane sono sorti in zona piazza Quarini, a causa di un numero eccessivo di auto, in coda anche per lungo tempo, e della commistione che si creava all’ingresso e all’uscita delle scolaresche dell’istituto comprensivo Chieri IV»: lo annuncia il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

"Voglio però ricordare che non basta fare i tamponi: se vogliamo contenere la pandemia ed evitare l’aggravarsi della situazione, occorre prestare la massima attenzione ai comportamenti individuali, quindi mascherine, distanziamento, igiene delle mani. Occorrono responsabilità e buon senso", ha concluso Sicchiero.