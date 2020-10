Cambio della guardia anche all'Amma: Stefano Serra è il nuovo presidente

È stato eletto dal Consiglio Generale dell’Associazione dei meccanici e meccatronici torinesi e resterà in carica per il quadriennio 2020-2024. Serra sostituisce Giorgio Marsiaj, chiamato in luglio a ricoprire la carica di presidente dell’Unione Industriale di Torino.



“Con la squadra dell’Amma – ha dichiarato Giorgio Marsiaj – abbiamo vissuto quattro anni straordinari. Abbiamo affrontato i complessi temi derivanti dalla transizione tecnologica e siamo stati accanto alle nostre associate sulle materie del lavoro, sup-portandole soprattutto nei momenti più duri dovuti alla crisi causata dal Covid-19. Ringrazio il Consiglio Generale e i Vice Presidenti per il loro costante supporto e tutti i dipendenti dell’Amma, che con la loro grande professionalità hanno dimostrato di essere all’altezza della tradizione ultracentenaria dell’Associazione”.