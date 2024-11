"Il piano di qualità dell'aria affossa l'agricoltura". L'onda gialla di Coldiretti arriva sotto la Regione [VIDEO]

Una settimana prima un altro ordine del giorno, sempre arrivato da Fratelli d’Italia, presentato come prima firma da Claudio Sacchetto - e sottoscritto da altri consiglieri del gruppo e da Marco Protopapa della Lega - chiedeva di emanare provvedimenti esplicativi sul semaforo per gli abbruciamenti "per venire incontro all’allarme lanciato dal settore zootecnico".

Una delegazione accolta dal Consiglio

Una delegazione di rappresentanti di Coldiretti è stata ricevuta da una delegazione di consiglieri in Sala delle Bandiere, dopo una sospensione dei lavori del consiglio dove si stava trattando il tema del bilancio. Il presidente Nicco ha preso atto della protesta pacifica degli agricoltori e ha voluto ascoltare le loro istanze. A prendere la parola il vicepresidente di Coldiretti Piemonte, Bruno Mecca Cici.

"Abbiamo visto avanzare questo piano senza modifiche. Ricoprire le vasche dei liquami e i letamai comporta investimenti da centinaia di migliaia di euro. Tutto questo in un periodo in cui allevatori e agricoltori stanno passando un periodo di grave crisi sanitaria economica e sociale. Chiediamo venga messo mano al provvedimento, anche per quanto riguarda gli abbruciamenti e la burocrazia".

A rispondere, il presidente della terza Commissione Claudio Sacchetto. "In questi giorni abbiamo presentato degli ordini del giorno in materia. Da qui al 2026 siamo ancora in tempo per effettuare emendamenti. Dobbiamo riuscire a far capire a livello europeo che, come aria e inquinanti, la pianura Padana è diversa da molte altre aree d'Europa".

Più cauta la consigliera Pentenero sulla possibilità di emendare: "Il piano è complesso e va guardato nell'insieme. Potrebbe essere prendere spunto da modelli in atto, che stanno funzionando, in altre regioni".

A chiudere gli interventi Gianna Gancia, unica esponente italiana relatrice durante la presentazione del Piano europea.

"Per attuare politiche ambientali di così ampio respiro - ha detto Gancia - Occorre cercare morfologicamente aree simili a noi (tipo la Catalonia ndr) e trovare soluzioni che siano sovrapponibili. Per quanto riguarda la nostra richiesta ci soni ampi margini per accogliere le vostre giuste osservazioni".