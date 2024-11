Emergenza violenza: a Moncalieri ogni settimana una persona si rivolge allo sportello donna

La violenza sulle donne continua ad essere una emergenza, come testimoniano i fatti di cronaca e i femminicidi. E a Moncalieri, nel giorno della presentazione del cartellone degli eventi per il 25 Novembre, i numeri forniti dall'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo lo confermano: negli ultimi sei mesi ci sono state 28 le persone che si sono rivolte al punto donna, lo sportello antiviolenza: un caso alla settimana, insomma.

Una donna alla settimana si reca in ospedale

"Non si tratta di donne più povere e meno istruite della media, spesso sono anche indipendenti ma sono comunque finite dentro relazioni tossiche", sottolinea ancora Di Crescenzo. Un fatto, però, lascia aperta la porta ad un futuro diverso: sono cresciuti i divieti avvicinamento alle donne vittime di violenza, grazie ad una maggiore interazione tra gli sportelli e i carabinieri e le forze dell'ordine. "Anche se la cosa più importante diventa sempre la prevenzione, il capire prima se una storia rischia di prendere una piega pericolosa", viene ancora fatto notare.

E anche i numeri di coloro che poi finiscono in ospedale rispecchiano questa realtà: "In pronto soccorso arriva una donna a settimana a Moncalieri, senza contare gli ospedali di Carmagnola e Chieri", sottolinea l'Asl To5 attraverso Gabriella Giletta.

Montagna: "Andare oltre il 25 novembre"

"Per questo occorre tenere un faro sempre acceso, non solo il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne", ha detto il sindaco Paolo Montagna. L'impegno della Città è quello di costruire un piano di politica di genere perché Moncalieri sia la città delle donne, è la proposta lanciata dall'assessora alle Pari opportunità Antonella Parigi. Con l'auspicio che "il prossimo 25 novembre sia da celebrare per un diritto conquistato in più e non una occasione per ricordare tragici fatti di cronaca", si è augurato il sindaco Montagna.

Il clou degli eventi di questo 2024 a Moncalieri sarà la biblioteca civica Arduino, "la casa di tutti, la casa dei diritti", ha sottolineato Antonella Parigi, dichiarando come sarà il centro antiviolenza di Moncalieri al centro dell'appuntamento di quest'anno.

Parigi: "Superare il global gender gap"