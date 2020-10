Tamponi rapidi in farmacia? Serve pazienza: “Il servizio non parte oggi, ma da lunedì”

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per effettuare il tampone rapido annunciato ieri dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Le farmacie regionali, infatti, non hanno ancora la possibilità di prendere prenotazioni.

Dalla provincia di Torino a quella di Cuneo, passando per quella di Asti e le altre della regione, la situazione non cambia: “Il servizio tamponi? Non è ancora attivo, bisogna aspettare lunedì 26 ottobre” è la risposta che qualsiasi cittadino si sente dare alla domanda se possibile prenotare il test. Il sistema informatico infatti non permette ancora alle singole farmacie di prendere in carico una richiesta.

Molti esercizi commerciali, inoltre, affermano di non aver avuto informazioni ma di aver appreso la notizia dalle televisioni e dai giornali. Ci si trova quindi ancora in una fase organizzativa, piuttosto che operativa.

Capitolo prezzo: il costo del tampone rapido varierà a seconda di quante persone per nucleo famigliare richiederanno il test. La cifra sarà compresa tra i 35 e i 45 euro: la farmacia, una volta presa la prenotazione, manderà poi a casa di chi l’ha richiesto un infermiere che eseguirà il test presso il domicilio del richiedente. Se a eseguirlo sarà una persona, il prezzo sarà più alto, mentre se il test verrà effettuato da più famigliari (4 o 5 per esempio) la cifra sarà inferiore. Nel momento della prenotazione, le farmacie chiederanno comunque una piccola cifra come caparra.

Allo stato attuale, i tamponi acquistati sono 1 milione, di cui 600.000 dal Dirmei e 400.000 dalle aziende sanitarie. Di questi, 164.000 risultano già distribuiti sul territorio e così suddivisi: 73.000 a Torino, 59.000 a Cuneo, 15.000 ad Asti, 13.500 ad Alessandria, 2.000 a Biella, 1.800 a Novara e 300 a Vercelli.