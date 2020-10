La politica piange la scomparsa di Giuseppe La Ganga, a lungo esponente del Psi torinese

Si è spento oggi, all'età di 72 anni, Giuseppe 'Giusi' La Ganga, già parlamentare e a lungo esponente di spicco dell'allora Partito Socialista Italiano, ai tempi della Prima Repubblica.

Negli ultimi anni La Ganga aveva aderito al Pd, che lo ha voluto ricordare con poche ma sentite parole: "Il Partito Democratico di Torino si stringe attorno alla Famiglia La Ganga per la scomparsa del caro Giusi. Lo ricordiamo con affetto per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel PD e nelle Istituzioni". "Con Giusi La Ganga ci lascia una persona intelligente, di grande acume politico che non ha mai dismesso la passione politica", ha dichiarato Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8.

"Con la scomparsa di Giusi La Ganga perdiamo tutti un appassionato e inguaribile socialista, ma anche un grande studioso della realtà torinese, che aveva avuto modo di conoscere nelle sue luci e nelle sue ombre", ha dichiarato la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando.

Anche l'assessore regionale alla Sicurezza, il leghista Fabrizio Ricca, lo ha voluto ricordare: "Esprimo il cordoglio per la scomparsa di Giusi La Ganga, protagonista importante e osservatore sempre attento della politica nazionale e cittadina. Le mie condoglianze sincere vanno ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che lo hanno stimato come politico e come uomo".