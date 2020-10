Aurora, una nuova “piazza” all'angolo tra via Cecchi e corso Emilia

“Se progettiamo le città per le auto e il traffico, avremo come risultato auto e traffico; se progettiamo per le persone e gli spazi pubblici, avremo persone e spazi pubblici”: con questa citazione del fondatore di Project for Public Spaces Fred Kent associazione Solco Onlus, collettivo Verderame e progetto Cortile Mondo hanno presentato la proposta di istituire una nuova “piazza” all'incrocio tra via Antonio Cecchi e corso Emilia, nel quartiere Aurora.

L'idea è quella di creare un'area di socializzazione e incontro con diversi obiettivi, tra cui diminuire e rallentare il traffico in prossimità della scuola dell'infanzia Marc Chagall (nei pressi dell'intersezione sono presenti anche la piscina e la palestra Cecchi, oltre alla scuola primaria Aurora e al Cecchi Point, ndr), collegare il giardino della stessa a Lungo Dora Napoli attraverso un percorso verde e protetto, mettere in sicurezza gli attraversamenti e favorire il dialogo con la città e le persone che risiedono nel quartiere.

“La proposta – fanno sapere i promotori – è nata dall'osservazione diretta del luogo e del suo utilizzo e consiste nel ridisegnare l'incrocio e l'area in prossimità della scuola Chagall a favore di una più equa distribuzione della strada. La pandemia ha reso ancora più evidente la necessità di avere a disposizione spazi pubblici e verde di prossimità”.

Gli interventi prevedono, oltre alla creazione della piazza, la riduzione delle corsie stradali a 3 metri e 60 per senso di marcia, l'allargamento dei marciapiedi per promuovere la mobilità attiva, la revisione dell'angolo di svolta per agevolare l'immissione in corso Emilia lasciando ampio spazio anche agli autobus e l'eventuale spostamento della fermata Gtt “Vercelli” per allontanarla dalla scuola.

Tra gli sviluppi futuri si valuta anche un collegamento all'area del trincerino ferroviario: “Quello spazio - dichiara l'assessore comunale al decentramento Marco Giusta – è all'analisi del progetto Tonite per la parte di rigenerazione urbana”.