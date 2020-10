Che cos’è la Pet Therapy e quali benefici comporta? La pratica utile a migliorare le condizioni di salute

Sono numerosi gli studi scientifici che hanno indagato i benefici che il contatto con un animale può portare in termini di salute fisica e psicologica. L’empatia che si crea è così forte da dare vita a un rapporto in grado di contribuire alla salute e migliorare il livello di benessere delle persone. Tant’è vero che un numero sempre maggiore di ricerche dimostra l’efficacia terapeutica della Pet Therapy. Quali benefici comporta? Scopriamolo insieme a Fab SMS!

Che cos’è la Pet Therapy - La Pet Therapy si fonda sugli effetti positivi esercitati dalla vicinanza tra l’animale e la persona e viene impiegata come pratica di supporto alle terapie tradizionali. L’intervento assistito con gli animali funziona grazie alla relazione che si instaura fra l’animale domestico e il paziente: una sintonia complessa che promuove il benessere della persona, ne stimola le emozioni e favorisce l’apertura a nuove esperienze.

Riduce lo stress - La Pet Therapy viene utilizzata con successo in presenza di stati d’ansia, depressione, irrequietezza e insonnia. Il contatto con l’animale riduce il battito cardiaco e la pressione sanguigna, stimola i sorrisi, aumenta l’autostima e favorisce la socializzazione, senza pregiudizi. Con un miglioramento del livello di endorfine e la diminuzione delle paure.

Favorisce la socializzazione - La Pet Therapy favorisce le relazioni umane e incoraggia la comunicazione in soggetti con demenza senile, autismo e sindrome di Down. Gli animali stimolano la piena espressione delle persone, che tra gli umani si riduce perlopiù al linguaggio verbale, perché le emozioni vengono espresse attraverso il tatto e la mimica, dando vita a una comunicazione profonda e non giudicante. La Pet Therapy incoraggia la fiducia e favorisce l’apertura a nuovi interessi e modi di interagire.

Stimola l’apprendimento - Per un bambino, interagire con un animale può voler dire sviluppare processi di apprendimento più rapidi e imparare a prendersi cura di qualcuno diverso da sé. La Pet Therapy favorisce una crescita positiva: accarezzare e coccolare un animale domestico provoca un contatto fisico gradevole che stimola la creatività e la capacità di osservazione.

Riduce il dolore - Secondo alcuni dati tecnico-scientifici, la Pet Therapy influisce positivamente sulla rilevazione di scale del dolore, battito e frequenza cardiaca, saturazione del sangue, e dona conforto nell’esecuzione del prelievo del sangue o visite specialistiche che possono provocare dolore, soprattutto ai bambini.

Fab SMS promuove attivamente la cultura del benessere e realizza Piani Mutualistici su misura per te e per i tuoi cari. Seguici su Instagram e Facebook e clicca qui per scoprire di più: Chi siamo