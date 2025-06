Le "api" regalano una sonda ecografica alla pediatria dell'ospedale di Carmagnola

Grazie ai fondi raccolti con la vendita del libro per bambini Filastrocche in Fattoria, l’associazione Api di Carta ha donato al Day Service Pediatrico di Carmagnola una sonda ecografica del valore di circa 6.500 euro.

Le applicazioni di questo nuovo dispositivo sono innumerevoli, e fra queste c’è il supporto alla risoluzione dei problemi legati all’allattamento al seno (ingorghi, mastiti e ascessi). Grazie alla competenza delle operatrici dell’ASL TO5 e alla generosità dell’associazione Api di Carta, le mamme che si recano al centro di allattamento, già conosciuto e apprezzato sul territorio per il sostegno che fornisce alle neomamme, avranno un pronto supporto per continuare in serenità la loro esperienza. La sonda potrà essere utilizzata in futuro anche per individuare velocemente e senza l’utilizzo dei raggi x, i casi di polmonite nei neonati.

La prima ad esprimere la sua soddisfazione è la dott.ssa Annamartina Franzil, responsabile del Day Service Pediatrico di Carmagnola: “Supportare l’allattamento è importante sia per il bambino che per la mamma. Grazie a questa donazione possiamo intervenire prontamente in caso di complicazioni per poter permettere a tutte le mamme che lo desiderano di continuare ad allattare".

“Grazie ad Api di Carta e al progetto Questa Pediatria mi sta a cuore stiamo realizzando degli importanti interventi a sostegno del benessere dei nostri bambini. Siamo onorati dell’interesse e dell’impegno che la comunità civile dimostra nei confronti del nostro lavoro” – aggiunge il direttore della S.C. Pediatra Carmagnola e Moncalieri e Neonatologia Aziendale, il dott. Mauro Vivalda.

Si aggiunge ai ringraziamenti anche il Direttore Generale dell’ASL TO5, il dott. Bruno Osella: “E’ bello assistere a questi momenti di generosità e sapere che la comunità apprezza e sostiene la nostra Azienda. Ringrazio l’Associazione Api di Carta per il suo sostegno anche a nome di tutti i piccoli pazienti che ogni giorno vengono affidati alle nostre cure".

ʺL'impegno della nostra Associazione è quello di migliorare, anche indirettamente, la vita di qualcuno. Grazie al libro "Filastrocche in Fattoria" di Chiara Comollo, che ringrazio, siamo riusciti a supportare la pediatria dell'ASL TO5 prima con il progetto pet-therapy e ora con questa donazione. Il servizio offerto dal Day service pediatrico di Carmagnola è sempre stato eccellente ed è un piacere per noi potergli fare un regalo", commenta la presidente di ApidiCarta Chiara Pelassa.

ApidiCarta è un’Associazione di promozione sociale che realizza iniziative in tutto il mondo, con un obiettivo chiaro: aiutare chiunque sia in difficoltà. Il volo si spinge a sostegno delle mamme, dei bambini, degli ammalati e dell’ambiente, perché crediamo che ogni piccolo gesto possa fare la differenza.