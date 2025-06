Usseaux riabbraccia il medico di base dopo 15 anni: riapre l’ambulatorio comunale

L'ambulatorio medico del Comune di Usseaux riapre finalmente al pubblico. Dopo circa 15 anni ritornerà il medico di base grazie alla disponibilità del dottor Francis Dongmo e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Decisiva l'azione dell'Asl To3.

L'apertura sarà settimanale tutti i giovedì dalle 10 alle 11 presso l'ambulatorio medico sito al piano terra del palazzo comunale Il primo giorno di apertura giovedì 26 giugno. Francis Dongmo continunerà a operare a Fenestrelle e Pragelato

"Il nostro è un bellissimo Comune di montagna con pochi residenti e molti turisti, ma senza i servizi essenziali rivolti principalmente ai residenti e ai proprietari di seconde case anche il turismo può essere a rischio - evidenzia la sindaca Cristina Cappelletti -. È necessario che le nostre borgate continuino a essere abitate, vive e vissute, in modo da offrire a chi le visita, non solo lo spettacolare ambiente naturale, ma anche una comunità presente, che lavora e che ci vive stabilmente. Il turismo non rende accogliente un posto, non se ne prende cura. Prendersi cura di un luogo è renderlo abitabile e vivibile per chi ci risiede tutto l'anno o per lunghi periodi, dotandolo di servizi essenziali".



"La sindaca ha ragione - sottolinea Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte -. Abbiamo necessità di nuovi servizi e Uncem plaude al lavoro fatto per l'arrivo del nuovo medico. È molto prezioso".