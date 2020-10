Da domani attivo il nuovo centro antinfluenzale al parco Le Serre di Grugliasco

Il Parco culturale “Le Serre” di Grugliasco accoglierà, presso la struttura adibita a esposizioni, incontri e manifestazioni denominata “La Nave”, un’area attrezzata e sicura per ospitare medici e pazienti in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali 2020, mai come quest’anno fondamentali per la salute dei cittadini e in particolare dei più fragili e anziani.



L’amministrazione comunale e la società Le Serre, che gestisce il parco cittadino nel centro di Grugliasco e che si occuperà della parte logistica e organizzativa, in stretta collaborazione con l’Asl To3 e con il supporto di Aicr (Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco onlus”) e Anc (Associazione nazionale Carabinieri) e altri volontari, hanno concretizzato l’idea di allestire in città, in tempi record e primi nella città Metropolitana di Torino, un centro unico dove svolgere le vaccinazioni a oltre 6mila cittadini, diventando uno straordinario supporto alla prevenzione della salute.



In tutto sono stati allestiti 5 ambulatori temporanei e uno specifico piano di emergenza per gestire in sicurezza i flussi e gli spazi di attesa (misurazione della temperatura, gel igienizzanti, percorsi dedicati) in un’area di mille metri quadri, con 5 ambulatori, 120 posti per l'attesa, un’infermeria e un’area triage



I cittadini dovranno esclusivamente prenotare presso i propri medici di base la vaccinazione e riceveranno un appuntamento specifico; in questo caso dovranno recarsi al Parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, nel giorno indicato con un anticipo di 15 minuti. Non è consentito l'accesso senza prenotazione o in orari e giorni diversi ed è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per l'accesso alla struttura.



Il centro, a disposizione di 20 medici del territorio e dei comuni limitrofi, sarà attivo da somani, martedì 27 ottobre, fino a sabato 21 novembre, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 prevedendo un afflusso di circa 6000 pazienti.



I numeri del centro antinfluenzale

-20 medici coinvolti tra Grugliasco e Collegno

-1000 metri quadri di superficie dedicata con 5 ambulatori, 120 posti per l'attesa, un’infermeria e un’area triage

-6000 pazienti attesi

-2 slot giornalieri dal 27/10 al 21/11 dalle 9/12 e 15/18

-1 presidio continuativo di personale Asl To3, società Le Serre e volontari