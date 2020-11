40° anniversario di Citroën 2 CV Charleston

La 2 CV 6 Charleston ha tutto il fascino e la semplicità della 2 CV ma aggiunge, in tutta armonia, un ulteriore tocco di allegria ed eleganza. È personalizzata con un’inimitabile carrozzeria bicolore i cui toni sono separati da un filetto bianco arrotondato, che ricorda le linee del prototipo 2 CV del 1939 . Il colore più scuro copre la parte inferiore della carrozzeria, i parafanghi e il tetto fino alla parte superiore del parabrezza. Il colore più chiaro riveste il portellone del bagagliaio, il cofano, i profili del parabrezza e dei finestrini, parte della fiancata e le ruote. Un bordo formato da due filetti bianchi circonda la parte superiore dei finestrini seguendo il loro profilo e, in alto, un profilo cromato decora il gocciolatoio sopra le portiere. Mentre la Charleston in edizione limitata è proposta con le calotte dei fari nel colore Rouge Delage , i modelli prodotti in serie hanno fari cromati. I paraurti sono verniciati di un colore grigio metallizzato mentre un monogramma con il nome del modello decora il portellone del bagagliaio. I sottoporta hanno modanature in alluminio mentre le ruote sono dotate di coprimozzi cromati e derivati dalla Dyane. Condividendo il livello di allestimento della 2 CV 6 Club, il cruscotto è dotato di un grande tachimetro e di pulsanti di forma rettangolare per azionare i comandi del tergicristallo, le luci di emergenza e l'indicatore del livello del liquido dei freni. C'è anche il volante monorazza che dal 1976 è montato sulle 2 CV top di gamma. Sono installate due alette parasole, di cui una dotata di specchietto di cortesia per il passeggero. Dietro a queste sono posizionate i due ganci di rilascio della capote in modo che possa essere aperta dall'interno. L'interno delle portiere è rivestito da un materiale sintetico nero e una striscia di plastica nera, in cui è inserita la maniglia. La 2 CV 6 Charleston è personalizzata, nella sua edizione limitata, con rivestimenti interni "Pied de Poule" mentre la versione prodotta di serie è provvista di interni grigi decorati con motivi a rombi. A differenza della 2 CV 6 Club e Special, l'opzione frizione centrifuga non è disponibile. Da quando è stata lanciata e per tutta la sua carriera, il motore della 2 CV 6 Charleston non ha subito modifiche di rilievo. Viene quindi proposta con il motore A06/635 con una potenza di 29 CV DIN a 5750 giri/min . Queste prestazioni sono state ottenute grazie all'adozione nel 1978 di un carburatore a doppio corpo Solex 26/35 CSIC. Per il resto, questo motore da 602 cc montato sulla 2 CV dal febbraio 1970 mantiene le sue caratteristiche principali. L'alesaggio e la corsa sono ancora 74x70 mm con un rapporto di compressione di 8,5 e una coppia di 4 mkg a 3500 giri/min. L'impianto elettrico a 12 volt ha un alternatore da 28 amp collegato da una cinghia a una puleggia che aziona la ventola di raffreddamento a 9 pale. La sospensione ad interazione tra le ruote anteriori e posteriori è dotate di molle elicoidali. I freni anteriori e posteriori sono inizialmente a tamburo, comandati da un'unica pompa freno.