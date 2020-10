Lotta al Covid, chiude il Punto di primo intervento di Venaria. Giulivi: "Scelta sbagliata"

Anche Venaria si prepara a chiudere alcune strutture sanitarie per fare fronte al Covid: a rimanere coinvolto è il Punto di primo intervento del Poliambulatorio, secondo quanto disposto dal Dirmei, Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive.

Una decisione che non trova la condivisione del sindaco della città della Reggia, Fabio Giulivi: "Sono consapevole che la situazione drammatica che stiamo vivendo richieda di convogliare forze mediche negli ospedali attrezzati con reparti Covid19 (tipo quello di Rivoli), ma non si può pensare di chiudere un presidio che offre un servizio fondamentale non solo per Venaria ma ad una popolazione di un bacino di quasi 100mila persone".

"Si poteva concentrare - aggiunge il primo cittadino - proprio su una struttura nuova come quella di Via Don Sapino, quelle che in gergo medico vengono definite "attività pulite" ovvero "non Covid" evitando di interrompere un prezioso servizio di assistenza. Ricordiamoci che oltre al Covid si continua ad avere necessità anche di altre prestazioni sanitarie per patologie di varia natura che già stanno subendo importanti ritardi. Abbiamo una struttura sanitaria nuova e pronta per diversi usi: chiuderla nuovamente, come capitato nella scorsa primavera, rappresenta una scelta che lascia perplessi".