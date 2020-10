Ospedali, i tendoni arrivano anche al Giovanni Bosco: serviranno come pre-triage per isolare i malati Covid [VIDEO]

I tendoni sono arrivati davanti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. Serviranno come sala d'aspetto e come pre-triage per isolare i malati Covid dagli altri pazienti e per alleggerire il lavoro dei sanitari. A montarli sono stati i militari dell'esercito, in particolare gli Alpini della Taurinense.

Stamattina scene analoghe si erano viste all'ospedale di Rivoli, il primo nel Torinese a vedere l'arrivo delle tensostrutture (LEGGI QUI). L'iniziativa, già utilizzata nel corso della prima ondata del Coronavirus, la scorsa primavera, è stata fortemente voluta e richiesta dalla Regione Piemonte.

Lo stesso allestimento arriverà domattina al San Luigi di Orbassano. Sono invece ancora in corso i sopralluoghi esplorativi presso l'ospedale di Chivasso, mentre sono fermi alla fase di valutazione i sopralluoghi presso il Maria Vittoria e il Martini di Torino.

“Ancora una volta la sinergia tra la Regione Piemonte, l’Esercito e la nostra Protezione Civile dà frutti straordinari - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. In meno di 48 ore stiamo potenziando di circa 170 posti letto i nostri ospedali e dal commissario Arcuri abbiamo ricevuto nelle scorse ore la conferma dell’invio dei ventilatori che abbiamo richiesto e che ci consentiranno di potenziare ulteriormente di 100 posti la terapia intensiva. Continueremo giorno per giorno per fronteggiare sempre con maggior forza questa battaglia”.