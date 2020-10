Netflix: il film che non puoi perdere

Sì, perché di film belli , la famosa piattaforma di streaming, ha il catalogo pieno. Sempre pronta a soddisfare i gusti dei suoi abbonati, Netflix propone spesso novità in catalogo, nuove uscite cinematografiche, imperdibili serie tv, produzioni originali Netflix ma anche documentari e vecchi film cult senza tempo da rivedere assolutamente. Insomma, i film da guardare non mancano e c’è veramente l’imbarazzo della scelta!

A volte però sorge un piccolo problema: ci mettiamo comodi in salotto, con popcorn caldi e telecomando pronti per scorrere i titoli tra cui scegliere, ma il catalogo a disposizione risulta così ampio che si finisce per passare una serata intera in preda alla più profonda indecisione su cosa guardare!