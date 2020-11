Moncalieri, doppio intervento della Polizia locale: fermato monopattino che viaggiava a 100 all'ora e due albanesi per tentato furto

Doppio intervento della Polizia locale di Moncalieri. I vigili urbani hanno bloccato un uomo di 40 anni a bordo di un monopattino che sfrecciava a 100 km/h per strada Torino.

Il mezzo è stato direttamente confiscato, visto che per quel tipo di veicolo che sviluppa una potenza superiore a quella dei monopattini elettrici più comuni, serve l’immatricolazione, la targa e l’assicurazione. Tutte cose che l’uomo non aveva. Gli era costato 1000 euro su internet e ha tentato di impietosire gli agenti, spiegando loro quanto aveva speso per acquistarlo. Giustificazione che si è rivelata inutile.

Nel pomeriggio di ieri, invece, la Polizia locale ha fermato due albanesi sulla trentina, dopo il tentato furto in una villa nella zona collinare di Moncalieri. A dare l'allarme la donna di servizio di un'abitazione, che si era accorta della presenza dei due malviventi: ha cominciato ad urlare e nel giro di pochi istanti i vicini hanno chiamato i soccorsi.

I ladri hanno provato a scappare a piedi, ma sono stati bloccati dagli agenti in strada Moncalvo. I due sono stati trovati senza refurtiva, ma sono sospettati di essere gli autori di altri furti avvenuti in città nel recente passato.