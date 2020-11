Hot spot tamponi di Pinerolo e Rivoli, da domani parte l'accesso su prenotazione

A partire da domani, mercoledì 4 novembre, l’accesso agli hot spot scolastici e al punto tamponi ad accesso diretto di Rivoli e di Pinerolo avverrà attraverso prenotazione.

La prenotazione viene effettuata direttamente sulla piattaforma regionale Covid dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta o da un medico del Sisp, che comunicano giorno e ora prevista per l’effettuazione del tampone alla persona interessata.

Trattandosi di due sistemi informatici differenti, questa procedura non va ad interferire con quella delle prenotazioni dell'Asl To3 che dal pomeriggio di domani e per i giorni del 5 e 6 novembre non consentirà di effettuare prenotazioni.

Nei prossimi giorni, in attesa della piena entrata in funzione del nuovo sistema, l’accesso sarà ancora consentito anche agli utenti senza prenotazione, purché comunque inviati dal proprio medico di famiglia, dal pediatra o da un medico del Sisp, come da modalità previste fino ad oggi.

A pieno regime il sistema degli hot spot funzionerà esclusivamente su prenotazione.