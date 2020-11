Cos’è la ludopatia? Ecco quali sono i rischi di una dipendenza da gioco d’azzardo online

Ormai la Ludopatia è diventata una sorta di incubo nascosto dietro a ogni gioco e / o passatempo da svolgere online.

Quando entriamo in una piattaforma per giocare a poker con altri utenti o alle slot machine, c’è dentro di noi una vocina che ci esorta a non esagerare, poiché il gioco continuativo, se diventa una dipendenza, ci può mettere nei guai seri.

Da questo punto di vista, tutti gli eSports sono visti male, o addirittura demonizzati dalla società. Questa cosa non ha certo indebolito il giro d’affari, ma naturalmente ha trasformato in un tabù vero e proprio questo modo di intrattenersi nel privato; e di certo non è un bene.

Quando un argomento è un tabù per la società, vuol dire che non se ne parla e che quindi non esiste alcuna informazione formativa che lo riguarda: insomma, nessuno conosce nulla sul tema del gioco d’azzardo e questo non fa che alimentarne il mito.

Se i giovani adulti che si approcciano per la prima volta al mondo dei casinò e delle scommesse online non sanno come approcciarsi e quale sia il miglior tipo di comportamento da adottare, è più facile che essi cadano nella trappola della dipendenza e che, alla fine, inizino a soffrire di vera e propria ludopatia.

La ludopatia è, in parole povere, il bisogno psicologico (e per certi versi anche fisico) di stare perennemente connessi a giocare, alle slot machine, come al black jack, come a qualsiasi altro tipo di intrattenimento virtuale. Viene considerata una patologia dalle conseguenze certamente più gravi se riguarda eSports a pagamento, ossia giochi d’azzardo online.

Durante tutto questo periodo di pandemia, le persone si sono maggiormente avvicinate a questa realtà (interessandosi anche alla lista casinò non AAMS , ossia privi di licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), sperimentando in prima persona gli effetti che un gioco continuo e smisurato hanno sulla salute e il benessere psicofisico.

Insomma, la diffusione del virus ha portato a una sempre più crescente patologia di massa, che rischia di contagiare più della malattia stessa e per la quale esistono pochi rimedi.

Il gioco d’azzardo, infatti, è innocuo se ci permette di svolgere una vita normalissima e non diventa tossico. Al contrario, inibisce tutte le altre funzioni quotidiane solite, facendoci diventare delle mezze persone, prive di interesse per la vita stessa e quindi con dei moncherini etici e morali evidenti.

Gli effetti e i rischi della ludopatia sulla nostra mente, sul nostro corpo e su tutta quanta la nostra vita

Esistono degli effetti collaterali evidenti che si possono riconoscere in chi è affetto da ludopatia, ossia da sindrome del gioco d’azzardo, o come più comunemente la conosciamo “dipendenza da gioco”.

Per certi versi, i sintomi sono più o meno uguali a quelli che si possono riscontrare nei soggetti affetti da qualsiasi altro tipo di dipendenza seria, come i tossici e gli alcolisti, ad esempio. Non a caso, esistono gruppi di ascolto e di sostegno che fungono da trattamento per i casi di ludopatia, somiglianti in maniera incredibile ai “famosi” AAA (Associazioni Alcolisti Anonimi).

I sintomi e le conseguenze per chi entra in questo tunnel purtroppo sono veramente tanti e diversi tra di loro ma tutti devastanti,facciamo qualche esempio:

Essere bugiardi e imbrogliare . Spesso molti ludopatici iniziano a mentire sia a se stessi, negando di avere un problema, e sia a familiari e ad amici ai quali a volta chiedono anche soldi in prestito, non sapendo se potranno ridarli

Crisi di coppia in quanto chiaramente quando il partner se ne accorge sono cavoli amari perché difficilmente si può accettare che la persona amata abbia questo problema, specie se non fa niente per risolverlo. Il rischio e la rottura

Problemi al lavoro visto che chiaramente la concentrazione e la produttività avendo questo problema diventeranno un’utopia