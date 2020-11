Magliano (Moderati): "Convenzionare i laboratori privati? Non basta, se questi non inseriscono gli esiti sulla piattaforma Covid"

"La Giunta Regionale accoglie in parte la mia proposta e lancia con procedura d'urgenza un bando, destinato anche alle realtà private, per aumentare il numero di strutture in grado di effettuare tamponi anti-Covid", sottolinea

Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Bene, ma non è sufficiente: è necessario anche che le strutture convenzionate inseriscano direttamente gli esiti sulla piattaforma Covid. Diversamente, la misura sarà sostanzialmente inefficace. avremo sì aumentato il numero dei laboratori del network, ma i cittadini, ottenuto l'esito, dovranno comunque rivolgersi ai medici di base, che saranno ulteriormente intasati, per la comunicazione al SISP".