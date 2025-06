Demonte, Bergesio (Lega): “Indetta la Conferenza dei Servizi semplificata e decisoria”

"Dopo anni di attesa e un percorso complesso, l'avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passo concreto e decisivo verso la realizzazione di un'opera fondamentale per la sicurezza e la fluidità del traffico, liberando i centri abitati dal transito di mezzi pesanti e migliorando la qualità della vita dei residenti. Questo è un momento cruciale per la Valle Stura e per l'intera provincia di Cuneo”.



Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) esprime grande soddisfazione per l'indizione da parte di Anas della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per il Progetto Definitivo del Lotto 1 della Variante di Demonte (CN), sulla S.S. n. 21 "del Colle della Maddalena".



Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di 2,72 km che devierà l'attuale SS n. 21 a sud dell'abitato di Demonte. La nuova infrastruttura avrà una carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia e una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,50 metri. L'intervento, interamente compreso nel Comune di Demonte, inserito nel Contratto di Programma Anas-MIT 2021-2025 per un importo di circa 92,1 milioni di euro, finanziato in legge di bilancio 2024 grazie ad un intervento del Ministro Matteo Salvini.



La Conferenza di Servizi, indetta dal Commissario Straordinario, è stata notificata a oltre 50 destinatari, tra Ministeri, Enti locali, gestori di servizi e aziende private, chiamati a esprimere le proprie determinazioni entro il termine perentorio del 4 luglio 2025 per eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti. Il termine ultimo per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è invece fissato al 4 agosto 2025.



"Il coinvolgimento di un così ampio numero di soggetti testimonia la complessità e l'importanza di questo progetto - sottolinea il Senatore Bergesio -. Questo provvedimento, reso possibile grazie all’impegno del Commissario straordinario Luca Bernardini e dell’Amministratore Delegato Anas Claudio Andrea Gemme, accelera i tempi”.



Il Senatore Bergesio conclude: “Con la Conferenza dei Servizi in modalità semplificata e asincrona, contiamo di arrivare rapidamente all'approvazione del progetto definitivo e all'avvio dei lavori. Se le tempistiche verranno rispettate, inclusa anche la trasmissione da parte dell'Unione Europea del parere definitivo sul sito di interesse comunitario, entro fine anno Anas potrà andare in appalto con l'opera. Seguiremo con la massima attenzione ogni fase, garantendo il pieno supporto affinché questa opera diventi presto realtà. Continuerò a lavorare incessantemente per garantire che la provincia di Cuneo abbia le infrastrutture che merita".