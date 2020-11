Sfugge all'alt dei carabinieri e si dà alla fuga per 10 chilometri, ma l'inseguimento si conclude contro un pilone di cemento [VIDEO]

Ha visto l'alt dei carabinieri, ma - per motivi ancora non chiari - ha scelto di non fermarsi, dandosi alla fuga. Ma dopo 10 chilometri di inseguimento, un 21enne italiano è andato a schiantarsi contro un pilone di cemento ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

E' successo nella notte, a Barriera di Milano. O meglio, è cominciata in Barriera di Milano (per la precisione in largo Giulio Cesare), ma la fuga è terminata solo in orso Palestro, con un incidente della vettura in fuga.





Una "prodezza" che ha visto il giovane bruciare diversi semafori rossi, ma anche imboccare alcune strade contromano e tentare di speronare più volte l'auto dei militari. Alla fine è stato un pilone di cemento a fermarlo, con successive manette ai polsi.