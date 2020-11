Fondazione Agnelli: "Nell'emergenza Covid facciamo la nostra parte per aiutare gli studenti più fragili"

Educazione, innovazione e solidarietà sociale: si è mossa lungo questi tre percorsi l'attività 2029 della Fondazione Agnelli, che nei mesi successivi han dovuto anche affrontare un tema complesso (e ancora irrisolto) come il Covid-19. Un cammino riassunto dai numeri del Bilancio sociale. “Per noi – dice il presidente della Fondazione Agnelli, John Elkann - il bilancio sociale non è soltanto uno strumento di trasparenza e rendicontazione. È soprattutto una risorsa per parlare ai nostri stakeholder e così capire come il nostro lavoro può essere più utile alla società italiana”.



Oltre 9 milioni per scuola, solidarietà e istruzione

In particolare, nel corso dell'anno passato la Fondazione ha generato e distribuito ai suoi principali interlocutori (il mondo dell’istruzione, la comunità locale - scuole, università, amministrazioni locali, reti dell’innovazione - ed enti impegnati in attività di solidarietà sociale) poco più di 9 milioni di euro (9,036 milioni per la precisione), suddivisi nelle tre principali aree di attività: 716mila euro destinati a programmi di ricerca sul sistema scolastico e universitario, 7,9 milioni di euro in progetti a favore dell’istruzione e, infine, 433mila euro in interventi di solidarietà sociale, gestiti dal 2018 da Fondazione Specchio dei Tempi. Altri 2,5 milioni di euro circa di valore aggiunto sono stati destinati ad attività future.

Edilizia scolastica: lavoro concluso. Elkann: "Speriamo sia utile per Next Generation"

Sul fronte della ricerca, il 2019 ha visto la chiusura di un lavoro pluriennale sul Rapporto sull’edilizia scolastica in Italia, successivamente pubblicato dagli Editori Laterza a inizio 2020. Il Rapporto, attraverso inedite elaborazioni sui dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, presenta analisi e proposte per ripensare gli edifici scolastici e gli ambienti di apprendimento, non solo per migliorarne sicurezza e sostenibilità, ma per rinnovare il modo di «fare scuola» nel nostro Paese. La discussione pubblica e politica suscitata dal Rapporto ha sottolineato la centralità di questo tema, accentuata ulteriormente nei mesi successivi dall’emergenza Covid. “La nostra speranza – ha ribadito John Elkann - è che le nostre proposte siano ascoltate per varare i programmi di Next Generation EU”.

Nel 2019 è proseguita la ricerca che darà presto luogo a un nuovo Rapporto sulla scuola media, a quasi dieci anni dall’uscita del primo rapporto su questo tema. Inoltre si è concluso il progetto Torino fa Scuola, con l’inaugurazione delle due rinnovate scuole medie Fermi e Pascoli, con Compagnia di San Paolo e la Città di Torino, mentre è in fase di sviluppo il progetto Parallel Education, avviato nel 2018 per favorire la diffusione di pratiche didattiche efficaci e validate dall’esperienza degli stessi insegnanti. Inoltre è partito il progetto Ripit, Una risorsa digitale flessibile, intuitiva e gratuita per migliorare la pronuncia inglese. Infine oltre 200 studenti, soprattutto universitari, hanno frequentato i corsi della SEI - School of Entrepreneurship and Innovation.

La sfida del Covid-19

Anche se la sua comparsa è legata all'anno successivo, il bilancio sociale 2019 della Fondazione Agnelli non può non tenere conto dell'emergenza Covid-19 in cui stiamo vivendo. Tanti i rischi, legati alla salute, all'economia e alla coesione sociale (e all'istruzione, tra i suoi elementi). Proprio per scongiurare gli scenari peggiori, la Fondazione ha avviato numerosi progetti, rivolti soprattutto agli studenti più deboli. Tra questi ci sono Arcipelago Educativo, con Save the Children, per sostenere nello studio e nella motivazione allievi a rischio dispersione in diverse città italiane, fra cui Torino, Oltre le distanze, con Gedi, Google, Università di Bolzano, Università di Trento e Università Lumsa di Roma, che ha aiutato i ragazzi con disabilità e i loro insegnanti nel fare scuola a distanza, Resto a Scuola, rivolto nei primi giorni dell’emergenza sanitaria e del lockdown agli student di Torino e del Piemonte più in difficoltà con la didattica a distanza.