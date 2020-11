Iren Casa Online, l'offerta perfetta per lo smart working

Nell'ultimo decreto ministeriale si raccomanda che il lavoro agile venga fortemente incoraggiato e adottato sia nel settore privato che in quello pubblico. Tali raccomandazioni potrebbero inoltre diventare un obbligo in caso di aggravamento della situazione epidemiologica.

Che fare dunque? Meglio farsi trovare preparati e dotarsi del necessario per lavorare da casa in modo comodo ed efficiente.

Perché scegliere Iren Casa Online

L' offerta Iren Casa Online è particolarmente conveniente per chi lavora da casa, perché propone un prezzo competitivo sia per la luce che per internet e include importanti e utili servizi extra.

La nuova offerta Internet di Iren powered by Linkem

In più, se scelgono Iren Extra Large Luce per la fornitura di energia elettrica, potranno ricevere in regalo 288€ sotto forma di bonus mensile di 6€ erogato direttamente nella bolletta luce per i primi 48 mesi.