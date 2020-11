Che cosa è Visual Basic?

Visual Basic (VB) è un linguaggio nato dal BASIC, nel 1964.

BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) ovvero “Codice di istruzione simbolica per tutti gli usi per principianti”. Quindi un linguaggio generico per principianti. Microsoft ha quindi creato VB fino alla versione 6, che non era un linguaggio ad oggetti, per poi migrarlo a VB.NET nel 2002, semplicemente per permettere il porting di tutte le applicazioni esistenti fino a quel momento, che erano milioni, e permettere una transizione semplice agli sviluppatori di VB6.

Oggi chiedersi come programmare in VB.NET è un errore strategico, perché è sempre più in declino, come dimostrano i trend di ricerca su Google e le offerte di lavoro che si trovano sui portali come InfoJobs e altri siti di recruitment.

Questo significa 2 cose:

1. Se sei un team leader o un project manager, ormai trovi pochissimi sviluppatori che usano ancora VB.NET

2. Se sei uno sviluppatore che lavora su progetti in VB.NET, troverai sempre meno risorse, guide, esempi di codice e soprattutto lavoro, continuando ad usare questo linguaggio datato

Perché VB.NET è morto, o almeno deve andare in pensione

Visual Basic era uno dei linguaggi più popolari quando è stato rilasciato, ma Microsoft ha comunque annunciato la fine del ciclo di vita di VB6 sostituendolo con VB.NET. Con l'emergere di C#, VB.NET è stato eclissato nonostante il numero di sviluppatori sia elevato. Scegliere VB.NET per lo sviluppo è ormai strano e insensato nella comunità tecnologica e suona strano considerando la storia i motivi per cui è stato disegnato il linguaggio linguaggio.

Ci sono tonnellate di progetti e dati concreti a supportare questa allarmante perdita per Visual Basic. Io stesso l'ho visto accadere più e più volte da quando .NET è stato rilasciato alla fine del 2001.

Il 97% degli sviluppatori VB6 ha deciso di passare in fretta a VB.NET, quando Microsoft ha decretato la fine al suo supporto.

Quando è arrivato VB.NET fondamentalmente, il 31% credeva di voler passare a Java mentre il 39% affermava che sarebbe migrato sicuramente a C#. Oggi sappiamo che la maggior parte è invece passata a C#, per la sua semplicità e la sua eleganza.

In precedenza, erano disponibili numerosi strumenti di terze parti e versioni di prodotti compatibili con VB.NET, ma il passaggio a C# di tutti i produttori ha fatto sì che si trovino ormai pochissimi esempi di codice, plugin ed estensioni che supportino questo linguaggio, ormai andato in pensione.

Cosa puoi fare oggi?

Grazie a .NET, Visual Studio 2019 e la perfetta integrazione con Nuget, sviluppare applicazioni in C#, anche se vieni da VB.NET o addirittura da VB6, è diventato estremamente facile. Visual Studio offre aiuti costanti con i tool di refactoring, così come un tool come ReSharper, che è un vero asso nella manica per uno sviluppatore che voglia produrre grandi risultati e lavorare in modo professionale, molto sopra agli standard comuni. Che poi è l’unico vero sistema per godersi lo sviluppo in .NET con C# anche se volevi sapere come programmare in VB.NET!